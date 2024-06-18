上海商銀鑽石總行大樓正式啟用 榮家四代齊聚一堂

上海商業儲蓄銀行（5876）位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓18日上午舉行落成啟用典禮，由金管會副主委陳彥良與該行董事長李慶言、常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在及總經理郭進一共同主持，現場賓客多以客戶為主。另外，大股東榮家也難得於台灣四代齊聚一堂。

上海商銀歷經八年的規劃與申請，總行大樓並於2020年1月開始歷時5個月的舊大樓拆除工程，並於同年6月開工興建基地面積約705坪，地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約35億元，歷時3年餘建造，於2023年9月正式取得使用執照。新總行大樓外觀如同堅固永恆的鑽石意象，是上海商銀「穩健經營，永續發展」的企業象徵。大樓外觀設計透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃帷幕，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的風格，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色。建築結構以超耐震的規格打造，其耐震係數高達法規的1.5倍，並配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM）。

上海商銀目前於國內有74家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。該行董事長李慶言表示：「上海商銀以台灣市場為業務基礎，深耕傳統金融業務，積極發展新興的數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖。」

上海商銀發言人呂紹宇提到，今年將評估前往日本、澳洲設立分行，尤其著眼於台積電至日本熊本投資後相關供應鏈商機。至於持股達99.9%的柬埔寨AMK也在當地主管機關要求下，將於明年申請轉型為商業銀行。

上海商銀由民國4年(西元1915年)創行至今109年，經歷五個不同階段的總行大樓，從創行行址上海市寧波路九號開始，後遷於上海市寧波路五十號，來台復業後座落於台北市館前路、仁愛路，後又遷入民權東路、中山北路總行。如今啟用的總行新大樓是第六代的總行，宛如一顆「鑽石」造型，代表上海商銀邁向新里程碑。 上海商銀位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓今（18）日上午舉行落成啟用典禮。記者林勁傑／攝影

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