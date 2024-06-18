元大金蓋大樓重鋪人行單車道 止滑好到柯宇綸按讚
元大金控正在興建位於仁愛路、復興南路口，在福華飯店正對面的元大新大樓金融廣場，之後將作為元大銀行的總部大樓，儘管大樓尚未全部完工啟用，元大金重鋪周圍的人行道跟單車道，已獲民眾好評。演員柯宇綸更在臉書中發文，留言推薦元大金所重鋪的人行道和單車道，雨天止滑效果很好，他更形容：「騎上去行雲流水簡直完美！」
元大金是金管會選出在ESG最有代表性的「先行者聯盟」六家金控之一，新大樓還未正式開張，由元大所重鋪的周邊人行道跟單車道就得到外界的好評。
元大金這棟總部大樓，預計在今年8、9月間完成內部的裝潢，屆時元大銀行所有的部門，包括元大金控總部的經營高層，也都會移往新總部大樓。
欣賞元大金蓋新大樓的同時，柯宇綸在臉書發文中也說：「00940祖國價值再買兩張好了！」底下有留言對元大所鋪的人行道跟單車道討論，詢問止滑的程度，柯宇倫回說：「這個超止滑的」，也有人問騎在磗頭上會不會有聲音，他則直接用「寂靜無聲」四個字回應。
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