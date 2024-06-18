快訊

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

元大金蓋大樓重鋪人行單車道 止滑好到柯宇綸按讚

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金正在興建元大銀行總部，重鋪周圍的人行道跟單車道獲外界好評。演員柯宇綸更在臉書中發文稱讚。 圖/翻攝自臉書
元大金正在興建元大銀行總部，重鋪周圍的人行道跟單車道獲外界好評。演員柯宇綸更在臉書中發文稱讚。 圖/翻攝自臉書

元大金控正在興建位於仁愛路、復興南路口，在福華飯店正對面的元大新大樓金融廣場，之後將作為元大銀行的總部大樓，儘管大樓尚未全部完工啟用，元大金重鋪周圍的人行道跟單車道，已獲民眾好評。演員柯宇綸更在臉書中發文，留言推薦元大金所重鋪的人行道和單車道，雨天止滑效果很好，他更形容：「騎上去行雲流水簡直完美！」

元大金是金管會選出在ESG最有代表性的「先行者聯盟」六家金控之一，新大樓還未正式開張，由元大所重鋪的周邊人行道跟單車道就得到外界的好評。

元大金這棟總部大樓，預計在今年8、9月間完成內部的裝潢，屆時元大銀行所有的部門，包括元大金控總部的經營高層，也都會移往新總部大樓。

欣賞元大金蓋新大樓的同時，柯宇綸在臉書發文中也說：「00940祖國價值再買兩張好了！」底下有留言對元大所鋪的人行道跟單車道討論，詢問止滑的程度，柯宇倫回說：「這個超止滑的」，也有人問騎在磗頭上會不會有聲音，他則直接用「寂靜無聲」四個字回應。

元大金控

延伸閱讀

民代爭取1200萬 要改善大甲東陽國小與致用高中人行道

台中幼獅產業園區道路人行道全面翻修 廠協盼延伸至工六路

台中幼獅產業園區道路人行道全面翻修 廠協盼延伸至工六路

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

相關新聞

降息前想刷存債感 布局投等債ETF有訣竅

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF的中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773...

經濟擁六大優勢 定期定額布局印度基金

受惠於近十年消費與基礎建設的成長，印度經濟成長驅動仍相當穩健。瀚亞投信表示，印度具有優勢的人口紅利、人均所得也不斷提升、...

金管會主委拚「行動創新」 彭金隆：鬆綁八大金融措施

金管會新任主委彭金隆拚「行動創新」，上任將滿月，他喊出鬆綁八大金融措施，範圍遍及金融三業，也揭示未來施政三大重心，一、設...

櫃買大馬投資分享會 回響熱

受到近年美中科技戰、俄烏戰爭影響，促使企業加速全球布局策略的規劃，櫃買中心特於昨（17）日舉辦馬來西亞經濟及投資環境概論...

證交所防詐宣導 一波波

臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇！繼5月19日於高雄流行音樂中心音浪塔外廣場的饒舌演唱會現場活動提醒民眾防...

金融愛心嘉年華 關懷弱勢

臺灣證交所參與金融總會暨臺南市政府聯合主辦的「2024年金融服務愛心公益嘉年華」，已於6月15日在臺南永華市政中心西側廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。