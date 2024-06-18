籌劃8年砸35億總行大樓啟用 上海商銀：邁向新里程碑

百年老銀行、上海商銀斥資新台幣35億元的總行大樓今天落成啟用，董事長李慶言表示，總行大樓歷經8年規劃申請，一度遭遇疫情與缺工缺料危機，順利克服挑戰如期完工，大樓外觀有猶如鑽石設計，意味著上海商銀將邁向新里程碑。

上海商業儲蓄銀行今天舉行總行大樓落成啟用典禮，由金管會副主委陳彥良、李慶言、上海商銀常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在及總經理郭進一共同主持。

李慶言致詞表示，上海商銀歷經8年的規劃與申請，總行大樓於2020年拆除，並於同年6月開工興建基地面積約705坪，地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約35億元，歷經3年餘的建造時間，今天上午順利落成啟用。

李慶言指出，鑽石造型的總行大樓能璀燦落成啟動，代表上海商銀邁進新的里程碑，全體員工將繼續努力秉持「深耕台灣、布局全球、永續傳承的精神」，持續提供優質周全的金融產品，為產業發展、社會經濟做出更大的貢獻。

陳彥良致詞表示，上海商銀1915年當時資本額只有10萬銀圓，被稱為小小銀行，後來在台灣復業、2018年掛牌上市，至今資本額已成長486億元，淨值將近2000億元，顯示誠信、永續的經營，也能成長至如此的規模。

陳彥良指出，踏入上海商銀總行時感覺不像來到銀行，好像是來到教堂；他強調，銀行的信任關係很重要，總行氣場好，會給人一股安心感覺。展望未來，期許上海商銀繼續配合、協助金管會政策，並且穩健經營。

上海商銀由1915年創行至今已109年，經歷5個不同階段的總行大樓，從創行行址上海市寧波路9號開始，後遷於上海市寧波路50號，來台復業後座落於台北市館前路、仁愛路，之後又遷入民權東路、中山北路總行。

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