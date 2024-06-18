Meta推金融服務業廣告主驗證 便於識別廣告出資者

為了增加金融服務業廣告的透明度，同時促進消費者安全，6月初起，Meta在台灣陸續開始要求金融服務業廣告主完成驗證程序，幫助消費者辨別金融服務業廣告的出資者與受益者，降低該類廣告出現欺詐與假冒行為的可能性。同時，為了更進一步與政府與業界共同努力防範詐騙，Meta正式推出「反詐騙中心」，以一站式的指引，幫助大眾識別詐騙的多元樣貌、學習防詐的安全祕訣等，共同提升全民的防詐意識。

為打擊詐騙，Meta透過AI技術與內容管理團隊執行政策，偵測及處置Facebook和Instagram平台上數百萬則內容，並不斷優化採取應對措施。6月初起，為了提升廣告的透明度並促進消費者安全，Meta已逐步要求鎖定台灣消費者的廣告主，在刊登任何金融商品或服務廣告之前，要先驗證廣告的受益者和出資者，廣告主必須於所有金融商品與服務廣告上，揭露廣告出資的個人或組織的名稱，才能讓該則廣告遞送給台灣的消費者。未來，民眾若滑到金融服務業廣告時，即可點選廣告上的出資者與受益者，進一步瞭解詳細資訊，判斷該則廣告是否值得信賴。

Meta今年也以推廣基礎教育、拓展廣度、加強深度，三方向推出全方位防詐教育計畫。首先正式推出「反詐騙中心」，以一站式指引提供給大家預防詐騙的相關工具與資訊，讓民眾預先建立面對詐騙時的基礎概念。Meta支持長期專注於防詐教育的 MyGoPen 推出《好膽麥詐》防詐系列短片，協同內政部警政署刑事警察局、台北市電腦公會及首次加入的 LINE，廣泛地讓民眾理解詐騙型態的多樣化；透過《防詐培訓營》Messenger 聊天機器人線上遊戲，讓民眾換位思考，進而增強防備心、降低被騙可能性，近期也由Messenger拓展至MyGoPen的LINE帳號，共同強化全民防詐意識與數位素養。

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