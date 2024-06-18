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證交所 SDGs系列活動 推動工作生活平衡 打造友善健康職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第四發登場！證交所於夏季之初推出以「環境永續」為主軸的「感官嬋柔，平衡身心」主題活動。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第四發登場！證交所於夏季之初推出以「環境永續」為主軸的「感官嬋柔，平衡身心」主題活動。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第四發登場！證交所於夏季之初推出以「環境永續」為主軸的「感官嬋柔，平衡身心」主題活動，結合體適能紓壓活動，關懷同仁身心健康，讓工作與生活平衡，打造更加友善與包容的幸福環境。

全球有越來越多企業開始關注員工的身心健康，擁有健康滿點、活力十足的員工，是企業永續經營的最大資產，提供安全、衛生、舒適的工作環境，並展現對員工身心健康的重視，是企業維持競爭力的重大關鍵，也是逹成永續發展目標的核心之一。

運動多流汗，可以促進身體健康、增進心理健康、提升學習與工作表現、增加肌肉量、身體內外都漂亮、正向自信好能量，好處實在說不完！只要累積150分鐘中等費力運動即可降低心血管疾病風險；證交所關心全體同仁的身心健康，開設「嬋柔、舞蹈、肌力」三大主題多樣風格系列活動，讓同仁的身心達到平衡放鬆。

證交所這次特別邀請專業醫療級健身教練帶領同仁進行目前最流行的類瑜珈「嬋柔」運動，是結合了瑜伽、太極拳、游泳、舞蹈等動作，強調脊椎的多面向活動，所以又稱為「脊椎螺旋運動」，能讓脊椎變靈活、舒展全身緊繃筋膜，身心放鬆又療癒。

證交所董事長林修銘表示，保持運動習慣對身體健康實在益處多多！證交所希望同仁們養成運動的好習慣，也積極為同仁們營造更多元與友善的工作場域，讓同仁在工作忙碌之餘，也能投入休閒活動，讓身心健康又平衡！該活動符合SDGs 8該目標的細項8.7及8.8，在保護員工權益的同時，更應為所有員工創造安全、友善、有保障的工作環境。

臺灣證券交易所身為我國證券市場的營運核心，希冀成為企業標竿，更期許持續推動永續發展，讓台灣躋身國際舞臺。響應政府淨零政策，接軌世界淨零潮流，在2024年度永續發展目標系列活動，預估將幫助地球降低至少444.5公斤的碳排放量，以創造更加優質的生活環境。

臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第四發登場！證交所於夏季之初推出以「環境永續」為主軸的「感官嬋柔，平衡身心」主題活動。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第四發登場！證交所於夏季之初推出以「環境永續」為主軸的「感官嬋柔，平衡身心」主題活動。(臺灣證券交易所/提供)

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