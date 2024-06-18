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降息前想刷存債感 布局投等債ETF有訣竅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息表(資料來源：中國信託投信)
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）今年來的配息表(資料來源：中國信託投信)

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF的中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773B）公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.137元、0.139元，收益分配發放日為7月15日。中國信託投信表示，想要參與配息的投資人，最晚須於6月19日前申購，把握進場機會。

00772B、00773B自2019年1月上市後，於2020年2月調整配息頻率為月配息，成為台股市場上唯二檔月配息機制的債券ETF，至今已連續51個月配息，即將迎來第52個月配息，並將從7月11日開始實施收益平準金機制；對投資人而言，可透過月配息機制的投資級債ETF，兼顧避險及收益需求，且有收益平準金機制，更能發揮穩定配息的作用，為自己打造每月現金流的機會。

00772B經理人游忠憲表示，加拿大央行、歐洲央行先後降息1碼，宣布結束升息周期，美國5月消費者物價指數（CPI）年增3.3%低於前值，顯示通膨壓力已有放緩趨勢，而6月美國聯準會亦符合市場預期，維持利率在5.25至5.50%區間不變。

進一步觀察6月利率點陣圖顯示，今年降息幅度調整至1碼，惟2025年及2026年的降息幅度預測皆由3碼增加至4碼，市場預期美國聯準會採取緩步降息的機率較高，且據 FedWatch 工具降息預期顯示，截至6月14日，美國聯準會9月將進行首次降息機率提高至61.4%，且隨近期通膨、經濟數據持續降溫，預估今年仍有降息2碼的空間。

在市場等待美國通膨數據趨於放緩、聯準會政策轉向之際，游忠憲說，投資級債現階段仍維持相對高的殖利率水準，建議投資人可配置00772B、00773B等投資級債ETF，不僅債信品質較佳，同時也能爭取較高的息收機會，而長天期美債ETF對市場利率敏感度較高，當未來市場利率從升息轉向降息時，可望迎接較高的資本利得機會。

月配息 美國聯準會 降息

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