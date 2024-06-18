數位投資管家來了 「群益大老鷹」APP 協助投資人精準管理

近年來金融商品百花齊放，從股票、基金、ETF到期權，許多投資人缺乏有效的管理工具，無法清楚掌握整體資產狀況，導致總收益是賺是賠，常常搞不清楚。為了解決投資人困擾，群益金鼎證券推出的「群益大老鷹」APP，整合證券、複委託、信託、權證、債券、國內外期權等全商品投資現況與比重分配，讓繁瑣的Excel表格製作成為過去式，投資人從此不用逐一登入各個商品帳戶，就能輕鬆掌握投資全貌。

「群益大老鷹」APP透過即時更新投資組合表現，讓投資人能隨時檢視整體資產配置，輕鬆調整投資策略，再也不必擔心錯過良機，一站整合的概念，為投資人帶來全新的數位資產管理體驗。不僅如此，「群益大老鷹」APP還有兩大貼心與創新的功能，包括：整合「一戶通」分戶帳功能與一系列實用的ETF服務，扮演最懂投資人的智慧理財夥伴。

「一戶通」服務的最大亮點是讓客戶在開立證券戶時，無需再新開銀行戶，就能整合所有的國內外股市、基金與信託交易的金流與帳務管理。自推出以來，「一戶通」深受投資人喜愛，客戶數已突破23.5萬戶，帳戶餘額攀抵375億元，占整體市場餘額的57%。

「群益大老鷹」APP透過整合「一戶通」分戶帳功能，即可輕鬆處理交易、金流和帳務，大幅提升操作便利性，更節省了寶貴的時間，提供客戶全方位的投資管理體驗。目前「群益大老鷹」APP管理的客戶資產涵蓋集保、複委託、信託與現金等帳戶，規模達新台幣約2兆元。

此外，隨著台灣ETF總規模突破新台幣5兆元大關，滿足投資人日益強烈的ETF投資需求，「大老鷹」APP最新推出一系列創新的ETF功能，包括投資人最關心的除息行事曆、ETF篩選器、ETF成分股變化偵測，以及從熱門個股找ETF等服務。

對於已經成為台灣人投資主流模式的定期定期ETF，也可以在「大老鷹」APP上，簡單地進行設定與帳務管理，且結合財管帳戶服務，讓投資人可以輕鬆辦理ETF IPO線上申購，更能提前進行預購，如最新募集中的復華日本龍頭ETF(00949)，也能簡單地在線上預購，讓客戶不需臨櫃申辦，也能搶占投資先機。

群益金鼎證券致力於透過貼心、智慧的創新服務，協助投資人有效地利用數位APP工具，全面整合各類金融商品資訊，讓投資人可輕鬆掌握整體資產狀況，並不斷優化貼心的智能服務與ETF系列功能，致力於成為投資人信賴的智慧金融管家。

商品推薦