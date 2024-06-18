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惠譽上調富邦人壽的IFS評等至'A' 展望穩定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司已將富邦人壽保險股份有限公司（富邦人壽）的保險公司財務實力（IFS）評等自'A-'（強勁）上調為'A'（強勁），國內IFS評等自'AA（twn）'上調為'AA+（twn）'，長期發行人違約評等自'BBB+' 上調為'A-'，國內長期評等自'AA-（twn）'上調為'AA（twn）'; 展望穩定。惠譽同時將該公司新台幣次順位公司債評等自'A+（twn）'上調為'AA-（twn）'。

評等上調反映了富邦人壽的資本適足率增強，這主要得益於其發行了250億新台幣次順位公司債及其資本金對投資資產估值波動的敏感度降低，使總資本更加穩定。即使發行次順位公司債，富邦人壽的財務槓桿率仍保持穩健。該評等還反映了富邦人壽的公司狀況從「有利」升為「良好」以及穩定的財務表現和較高的投資風險。

資本適足率增強：富邦人壽於2023年下半年發行的250億新台幣次順位公司債增強了其資本充足度，因為根據台灣的風險資本（RBC）制度和惠譽Prism模型，惠譽將其視為可用資本。截至2023年末，資本適足率從2022年末的315%升至336%，為同業中最高之一。淨資產比率從一年前的5.67%提高到2023年末的9.8%。截至2023年末，惠譽Prism評分仍為“強健”。

截至2023年末，富邦人壽的總資本（包括部分準備金）從去年的3,050億新台幣增至5,060億新台幣，主要因為將部分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產重分類為按攤銷後成本衡量之金融資產，使計入其他綜合收益公允價值的未實現損失影響下降。惠譽預計，重新分類（大部分同業已採用）將使富邦人壽的總資本更不易受到金融市場波動的影響。鑒於資本的增加抵消了債券發行的影響，2023年富邦人壽的財務槓桿比率穩定在13%（2022年：14%）。

“良好”的公司狀況：與當地所有其他壽險公司相比，富邦人壽的公司狀況從“有利”升至“良好”，因為該公司擁有龐大的經營規模（2023年年度保費市場份額達15%）、領先的業務營運實力、多元化的分銷通路以及極多元分散的地域銷售覆蓋，壽險子公司遍布韓國、香港和越南。富邦人壽的業務風險偏好低於同等規模同業，因其傳統高保證利率保單的規模較小。惠譽依據其信用因子評分指引評定富邦人壽的公司狀況為'a+'。

穩定的財務表現：富邦人壽的財務表現“強勁”。穩定的死差益持續支持該公司的盈利表現，在2021年至2023年間的股東權益報酬率均值達到14%。富邦人壽已從銷售躉繳保費保單轉向分期繳保費保單，且未來將繼續專注於合約服務邊際較高的保障類型保單，同時於過渡至IFRS 17及TW-ICS的期間，減少投資型產品的比例。

投資仍是主要風險：富邦人壽的風險資產包括上市和未上市股票、股票型共同基金、優先股和投資級以下債券和主權債的敞口，在總資本金增加的支撐下，風險資產佔總資本金的比例從上一年的236%降至2023年末的168%。然而，由於富邦人壽持有大量股票和海外投資，風險資產比率高於IFS評等為'A'的壽險公司的指引區間。

非透過外幣保單資金所進行的海外投資，其匯率風險未被全數規避，使該公司有匯兌風險。惠譽預計，富邦人壽將維持較大比例的海外工具投資水準以便獲取較高的投資收益，並繼續採取動態避險方法解決資產和負債的貨幣錯配所帶來的風險。

富邦人壽保險 新台幣

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