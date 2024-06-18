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刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

新台幣開盤升2.4分 為32.361元

中央社／ 台北18日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.361元開盤，升2.4分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.361元至32.355元。

外匯 新台幣 美元匯率

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