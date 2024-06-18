AI、科技一枝獨秀 美股基金淨流入續居全球之冠

美股在AI、科技股相關主題帶動下，今年不斷創新高，連帶提振美股基金買氣。回顧全球股票型基金資金流向，至6月12日，美國股票基金近一周以63.48億元續居全球股票基金資金淨流入之冠，其次分別為亞洲不含日本與拉美等地股票基金單周亦持續迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美國聯準會如預期按兵不動，預期今年只會降息一次，但CPI及PPI數據走低，擴大降息預期。極右派政黨在歐洲議會大選大有斬獲，法國宣布解散國會提前大選，引發擔憂。近一周美國標普500及NASDAQ指數分別上漲1.54%和2.90%，歐洲道瓊600指數下跌1.61%。

安聯投信表示，美股再創新高，大型科技類股表現突出，帶動台韓等科技為主股市氛圍。近一周日股變動不大，日本東證指數小跌0.92%，MSCI新興市場小漲0.39%，三大區域僅亞股收紅。就類股，企業消息提振科技股勁揚、表現一枝獨秀，水資源表現居前。另方面，隨著物價壓力走緩，市場預期政策緊縮壓力將減緩，帶動美國十年期公債殖利率走低，投資人關注評價面和基本面具吸引力的領域。

安聯投信表示，軟著陸成基本情境，就業支持消費動能；美國聯準會降息步調推遲，主要受惠於基本面、經濟優於預期所致；另外在收入增加幅度大於通膨，換言之，在高利率環境下的債務壓力尚有限。就企業面，企業獲利攀升，評價面反而更具吸引力；看見更廣泛產業復甦、輪動機會；資本支出擴大，緊跟主流趨勢。

策略上，安聯投信表示，風險指標未過熱，拉回就是買點；緊跟主流趨勢，尋找低估領域的補漲機會；槓鈴布局，尋找較佳風險回報配置。方向上，建議以複合資產、平衡收益與資本利得；其次以尋求資本利得機會，平衡投資組合的波動。第三，考量AI結構成長主流趨勢不變，美股AI概念與台股仍有行情可期，同時可留意獲利復甦擴散和降息預期發酵有望帶動的風格及類股輪動題材，建議續抱AI結構成長主流，卡位輪動行情契機，抓穩主流等輪動機會。

此外在綠能趨勢、永續投資布局方向上，安聯投信建議，可聚焦在能源轉型政策及電力需求成長，例如AI、資料中心、產業電氣，另還包括運輸-電動車，建築大樓-節能建築，重工業—氫能逐步取代燃煤等方向。其中新能源、電力基礎建設都是重點，尤其是電力基礎建設是推行smart energy的基礎。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股上演驚驚漲格局；儘管市場對於剛開完的美國聯準會會議解讀不盡相同，但大體上對於降息預期的落差，其實市場已陸續反應。就方向上，聯準會放緩回收市場資金有利市場氣氛，市場開始對利率政策鈍化，進而逐步轉向復甦中的基本面。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機，不只是電子業在討論，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。其中，在AI應用逐漸百花齊放下，進一步落地後可望挹注並帶動產業成長規模。

安聯投信台股團隊表示，目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，此將有助於支持行情延續；除了AI題材，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長，在市場健康輪動下，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

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