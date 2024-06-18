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彭金隆：市場管理以法律人以理服人 4條件樂見整併

中央社／ 台北18日電

金管會主委彭金隆上任至今將滿月，談及市場管理，他表示自己的原則是「以法律人、以理服人」，會秉持專業說明道理讓人信服，而非主管機關說了算。談及金控整併，若能增強競爭力、符合法令規範、兼顧股東權益及市場穩定的併購，他均抱支持態度。

今年金融市場併購傳聞不斷，陸續傳出京城銀行找買家、新光金洽台新金重啟合併評估等，但合併案能否成就，最終仍要看主管機關金管會態度。彭金隆上任後首度接受媒體專訪，明確揭露他對金融整併的態度。

彭金隆說，任何一件能增強競爭力、符合法令，並能兼顧股東權益及市場穩定的併購，他都持支持態度，金管會不會為支持而支持、為合併而合併，還是要看個案對市場影響，就法令依據對個案進行檢視，但整體而言，對於強化金融市場穩定、有助於市場發揮效率的良質併購或合併案，金管會均抱支持態度。

彭金隆過往以保險學者身分為外界熟知，但他早年其實曾任公務員，為前財政部長邱正雄秘書，參與金控法編訂甚深。金控法立法至今已23年，彭金隆說，金控法立法是否發揮綜效，這一題是學生最常問他的問題。

彭金隆認為，綜效難做數量化驗證，但就事實觀察，過去十年金控規模已翻倍成長，從金控法設立至今，對金融市場影響相當顯著，隨金控成立後，因併入金控而減少的金融機構家數繁多，透過金融機構整併，讓台灣金融機構更具有國際競爭力，是不爭的事實。

他說，以前他常認為台灣金融業走不出台灣海峽、巴士海峽，但有了金控後，現在金融機構範圍已跨越海峽及亞洲，能向國際化發展，無論規模或人才，他都抱持非常肯定的態度，「台灣金控公司發展，是過去20年來非常成功的經驗」。

新光金正面臨子公司新壽資本不足的困境，又牽涉與台新金評估合併，金管會前主委黃天牧曾定調，新光金替新壽增資應是首要之務，不認為當時是談論合併適當時機，不過，彭金隆認為，增資與合併兩者屬於獨立事件。

彭金隆說，他不方便評論個案，但假設金管會對一家金融機構管理已作出該有監理措施，這和未來整併是獨立事件，無論與任何一家金融機構合併，體質不會突變，不會免除原本該有的增資義務。

彭金隆直言，金管會不希望任何一家金融機構發生問題，而是希望每家業者都能持續好轉，現在似乎也有看到此跡象，監理官並非要整治誰，而是要讓市場更安定，「若整併也是一種方法，當然可以列入考慮」。

彭金隆說，金控法明定整併規則，金管會尊重市場機制，其實市場上任何一起合併案，無論合意或非合意併購，最終都要經股東會同意，換言之，實質上合併案都必須合意才能進行下去，將契約書交給金管會審視。

他指出，金管會尚未收到正式申請案，無法評論，但制度面已訂定清楚架構，金管會不預設業者誰和誰合併，但若要合併，金管會希望業者都依法規來走，只要循正常管道，金管會都非常歡迎業界提出有助於市場穩定及發展的作法。

彭金隆表示，有人說金融監理是藝術，他認為依法行政是公務員天職，亦是公平監理非常重要的標準，他未來對市場管理以2句話形容，即「以法律人、以理服人」，無論未來裁處書或與業者溝通，「不能說我是主管機關我說了算」，而是會秉持專業，清楚說明道理。

彭金隆說，金融業涉及社會非常大的公共利益，且現在經營者並不見得代表所有股權，即便經營者代表所有股權，多數可能還涉及槓桿經營，且牽涉眾多保戶權益，金管會希望金融業談整併，開大門走大路，完全透明進行整併，這亦是市場所期待。

對於近年金控大股東不當干政頻傳，金管會先前研擬金控法及銀行法修正案，並送入行政院審議中。外界關注彭金隆後續態度，他說，立法本身是中性的，他不認為「干政」是中性字眼，金管會強調公司治理精神，未來對此盡量不要用「干政」這樣先入為主的角度思考，而是應該主張「權責相當，資訊透明」。

彭金隆說，有權的人必須負相當的責任，不能有權無責，若沒有擔任職務卻執行實質決策，即是權責不相當；對於未來市場管理，他再度強調以法律人，若法律上沒有賦予金管會裁量權，金管會盡量透明監理，若法律上明定裁量權，金管會即依本職監理，依法行政。未來對於金控法及銀行法修正，會再進行討論，真正目的還是希望落實金融市場權責相符、資訊透明。

另一方面，對於近年金融監理沙盒乏人問津，彭金隆今天也提到，不僅台灣，其他國家亦面臨類似困境，金管會將思考擴大業務試辦範圍至主管機關可決定的法規上面，包括自律規範、應注意事項及審查要點等，以達到類似輕量監理沙盒效果，讓未來實驗量能再擴張，金融科技業者與金融業者未來將有更大結合可能性。

彭金隆直言，台灣有很好的科技背景條件，且台灣金融業相當認真投入，台灣金融科技不應僅止於此，而是有更往前走的可能。

併購 金管會 金融業

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