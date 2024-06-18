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金管會更接地氣 彭金隆設法規調適平台作市場溫度計

中央社／ 台北18日電

為助陣金融業發展，金管會主委彭金隆接受媒體聯合專訪時表示，未來將常態性設置法規調整建議平台，並交由學者專家主導，力求由學者專家主動發現問題後，金管會仔細評估與快速回應，讓金管會法規可發揮市場溫度計角色，讓金管會更「接地氣」。

主打發展牌的彭金隆上任後接受媒體專訪，揭曉行動創新方案，其中，他將推動設置常態性金融法規檢視鬆綁機制，金管會已委請金融研訓院、保發中心、證基會及聯徵中心，分別針對銀行、保險、證期與科技創新設置小組，小組成員包括學者專家、金管會及產業代表。

彭金隆表示，機制設計由學者專家等外部人主導小組、主動發掘市場問題，而非由金管會擔任召集人，希望藉此掌握快速變化市場及需求，金管會收到建言將快速評估、回應。

至於會否憂心利益團體影響學者專家提案，彭金隆表示，未來法規調適平台各小組將採浮動式委員，不會由同一批專家學者從頭到尾擔任召集人。

彭金隆說，他希望打造未來新金融市場，產業與監理官有良好互動，亦有比較公開的溝通平台，不必讓問題積累很久再討論，由學者主導的常態性法規調適平台，可望讓金管會從更多元角度思考，「市場一直在變動，但法規通常在放上去以後，拿下來很困難，我希望未來放得很謹慎、拿得也很謹慎。」

彭金隆對於傾聽外界意見的重視，在上任前也展露無遺，他先前曾造訪金融業公會並與15家金控座談，合計蒐集124項建議，並在上任後交辦會內評估，其中已有38項確定評估可行，彭金隆今天也宣布首波採納8項意見，火速回應業界期待，其中包括將開放純網銀在兼顧風控前提下，得輔以線下作業辦理相關業務，並簡化試辦流程。

近年金融科技日新月異，新興產業崛起，無論虛擬資產或P2P網路借貸平台管理，外界對於金管會所扮演角色均抱有高度期待，彭金隆笑說，過往金管會表現很好，只要任何和錢有關的事，外界都覺得交給金管會管理比較安心，以虛擬資產業而言，已確定由金管會納管，最後將走向專法，但金管會現在業務量，也已超乎過往能量。

彭金隆直言，全世界金融監理機關都採機構管理、而非行為管理，但面對新興環境挑戰，比如融資公司後端行為類似銀行作法，虛擬資產業與證券交易市場有類似行為，及P2P涉及債權類似銀行業務，外界因此把這些管理期待放到金管會身上，並討論新設單位可能性。

他說，雖然立委主張可升格為金融部或新設一局，若可行，金管會當然歡迎，但中央編制有其額度，經過和行政院協調，新設一處將是最快最有效作法，僅須修改金管會組織架構、取得金管會主計室及行政院人事總處同意，有望更快速完備。

但彭金隆也話鋒一轉表示，「這並非終點，社會給我們更大期待，也要給我們更多資源，不然辜負社會期待也不好」。

彭金隆進一步強調，對金管會職員很有信心，但他要替金管會職員說話，現在金管會工作已經滿載，最近職員退休或想要離職的人員非常多，使得金管會面臨挑戰，「社會對我們有期待，我們也期望給予資源，我們不怕做事，但不給武器，我們如何做事？」

P2P 金管會 金融業

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