彭金隆：當主委後沒朋友

新任金管會主委彭金隆在入閣前，在學界的好人緣非常知名，也先後出任多家金控旗下保險公司獨董，在被問及好人緣會否成為作監理官的包袱，他笑說，「來這個位置我會沒朋友」，因為他謝絕一切飯局，「我的位子不容許在分際上有疑慮」。

彭金隆說，他過去的人緣不是為了討好人，因為這是他的個性，但他現在是彭主委，不再是彭教授，「這是我現在的角色，若有衝突，我一定會注意」。

他並用「戒慎但不恐懼」形容，之所以戒慎，是因為身為金管會主委，所說的話很容易會影響很多人，但不恐懼，是因為自己快六十歲了，因此不用害怕，會努力作好每一天。

商品推薦