彭金隆談金融整併 首重市場穩定
金管會主委彭金隆昨天表示，因為有金控，台灣的金融機構才能走出國際、跨越亞洲，金管會對金融整併的態度，不是為併而併，仍要看個案及對市場的影響，只要能強化金融市場穩定及有助市場效益發揮的，金管會都支持。
彭金隆表示，在金融整併上，金控法都有明文規定，即使有敵意併購，但他透露希望金融整併都能合意。他指出，即使有非合意併購的法源，一開始買到百分之廿五股權，但未來合併案要能成功，仍需要通過股東大會作成合併或收購決議，才能由金管會作最後的審視。
他也指出，金融機構過去絕對沒有用突擊的方式完成併購，非合意的收購，之後終要用合意的方式才能完成合併；此外，金融業涉及公共利益，也攸關保戶權益，金管會希望能讓業者「開大門走大路」，用透明的方式來整併。
對於外界矚目的新光金與台新金合併，或新壽增資案，彭金隆說，他不方便評論個案，但金控的合併，和其子公司需要增資是兩件事，不會因為整併而免除增資的義務；金控法五十三條也規定，母公司必須依其持股比重，有代為募集資金的義務，若整併也是一種方式的話，當然也可列入考慮。
至於大股東干政立法，彭金隆則說，「立法本身要中性，干政就不是中性的字眼」，未來應以「權責相符、以法律人」的精神來檢視，金管會管理重點應放在「落實公司治理」，以「權責相當、資訊透明」來要求有權的人要負相當的責任，不可「有權無責」，也不宜主觀，包括在究責時能否確保這家公司穩健的行進。
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