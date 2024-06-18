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三階段助壽險業過難關 外匯價格準備金放寬...有影

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導
彭金隆表示，為了幫助業者順利接軌，第一階段要解決外匯價格準備金的問題。 （聯合報系資料庫）
彭金隆表示，為了幫助業者順利接軌，第一階段要解決外匯價格準備金的問題。 （聯合報系資料庫）

台灣壽險市場面臨「三高」問題，包含保單利率高、新台幣保單占比高、海外配置高，在面臨2026年接軌新制僅剩一年半的時間，金管會主委彭金隆昨（17）日提出將透過三階段幫助壽險業過難關。

彭金隆表示，為了幫助業者順利接軌，第一階段要解決外匯價格準備金的問題，未來會加大外匯價格準備金提存的上限，以及加大可沖抵的範圍，藉此擴大外匯價格準備金的幅度，讓保險公司可選擇是否用更低的避險比率，用這個節省下來的避險成本直接充實資本。

第二階段針對IFRS 17接軌進行盤點，務必要讓各業者都能夠順利採行；第三階段針對新一代清償能力進行盤點，透過在地化、過渡化兩項工具協助整個產業往好的方向前進。

彭金隆指出，台灣壽險業在整個結構上面，幣別是不太匹配的，不管是新台幣的負債還是外匯的資產，但因為會計制度的關係，匯率波動影響壽險業的損益表現及淨值波動，但大部分都是為了讓報表平穩，必須採用已實現的損益去平衡，為了解決此問題應該要往更好的方向來處理。

彭金隆表示，壽險政策已經確定要於2026年實施兩項措施，首先為接軌IFRS 17，此項各壽險皆按部就班在進行；再來是保險業新一代清償能力制度。

針對新一代清償能力制度，目前給予業者過渡化緩衝期15年，是否會再往後延，彭金隆說，未來環境不可控，過去在制度設計一直都是採取彈性方式，但整體政策方向一定要往前走，保險業遇到劇烈波浪，最好的辦法就是加大噸位，也就是資本適足率，不能等到問題發生才去解決。

距離2026年接軌只剩下一年多的時間，彭金隆強調「仍會如期實施」，但監理機關一定會採用非常穩健務實的方式面對，制度接軌絕對不是要整倒誰或是讓誰變得困難，而是要幫助大家能夠應付未來風險。

目前壽險業資本適足率尚未達標僅剩新壽、三商壽，根據兩家提出的改善計畫，要於6月底達標有難度，彭金隆表示，不會拘泥於6月30日一定要怎樣，主管機關在意的是有沒有增資的誠意與落實，會持續把關。

壽險業 外匯 新台幣

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