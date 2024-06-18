彭教授改當彭主委 笑說應該會沒朋友

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北報導

被金融圈視為是從2016年民進黨執政來對金融業最友善、堪稱保險界人緣王的「彭教授」彭金隆，在接任金管會主委後，好人緣對他來說，是未來金融監理上的助力還是阻力？彭金隆昨（17）日笑說，「我來當主委，應該會沒朋友」。

彭金隆說，現在他謝絕一切餐敘，每天都回家吃晚飯；其次，他在這個位置，已不允許做任何在分際上有疑慮的事情。

他直言，他現在已經不是彭教授，是彭主委了，過去他的好人緣，不是因為討好誰，是因為他就是這樣的人，但他現在擔任主委就不能混淆不清。

他說，主委該做的事情，就依主委角度去思考這些問題，不會因為誰是我朋友，若因一個角色跟我有衝突，我就要注意這樣的事情。

這是因為他的工作與位置代表金管會，代表政府去處理、解決或應對這些問題。他接任金管會主委即將滿月，卻笑稱感覺已經做了很多年，每天腦筋都沒有停止運轉，這是很難得的經驗，感謝金管會有很好的同事，能很快適應他，也願意跟他一起努力，至於調適期要多久，他說，可能需要「調適」直到卸任。

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