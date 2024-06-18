亞洲資產管理中心 金管會將提規劃

金管會主委彭金隆指出，預計8月20日，就任滿三個月之際，將提出打造「亞洲資產管理中心」規劃，他昨（17）日表示，已赴國發會談提供更多投資標的，也擬與財政部溝通租稅規劃，與法務部談信託法，期盼能打破每一任金管會主委提出「xx中心」卻無疾而終的魔咒。

他說，資產管理中心並非憑空想像，如星、港是很好的參考案例，但每個國家或地區都有自己條件，有些國家沒有自己的產業，但台灣是有產業的地方，這項特質就可化為優勢。

他認為，台灣有三大優勢，一、台灣有AI、綠能、新創等產業優勢，二、台灣民間財富很高，三、海外台商有很多資產，這些都是星、港沒有的，可以截長補短。

金管會正密切關注日本設置金融和資產管理特區的做法，盼台灣發展AI優勢可以借力使力，吸引外商投資。

打造亞洲資產管理中心將分兩大階段，第一階段是基礎工作，金管會會先做，如開放私人銀行或財管業務，鼓勵金融業資金再進入市場，或是擴大推動境外金融中心；第二階段是要推什麼，已跟各部會密集討論。

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