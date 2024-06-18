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金管會主委：金控整併 開大門走大路

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導

國內金控業透過整併壯大規模，已成為顯學，可以預見接下來在金融股併購消息不斷，而金管會主委彭金隆昨（17）日也對此表態，透過金融整併可讓台灣金融機構擁有國際競爭力，也希望雙方「開大門走大路」，以完全透明的方式來進行整併，這也是市場所期待的。

彭金隆指出，過去十年，國內金控規模不斷壯大，透過金融整併讓台灣金融機構擁有國際競爭力，對於任何一個能夠增強競爭力、符合法律並兼顧到很多權益，以及市場穩定的併購案，我們都是抱持支持的態度，但不會因為支持合併而支持，仍要按照個案檢視。

而對於新光金（2888）與台新金（2887）的「新新併」議題，彭金隆強調，對於個案不評論；但對於一家金控的監理要求，不會因為合併而免除另外一家金控增資的義務，若雙方合併，另外一家也應承擔所有依法的義務。

至於是傾向合意併購還是非合意併購，彭金隆說，兩者只是方法上的差異，實質上，最後一定要經股東會通過、雙方合意，因為這是金融機構，沒辦法像一般企業可以用突擊的方式。

至於市場傳出台新金控將認購新光金控子公司新光人壽私募股票或私募特別股，推進合併案的進度，金管會銀行局則強調「針對個案不予評論」，不過官員直言，在法規上無空間。

併購 台新金控 新光金控

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