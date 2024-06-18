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櫃買大馬投資分享會 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理李愛玲（右四）、檳城州立法議會高級拿督議長劉子健（左四）、Hotayi Electronic（M） Sdn. Bhd.拿督斯里董事長李鴻隆（右三）、霹靂州經濟發展機構CEO DATUK REDZA RAFIQ ABDUL RAZAK（左三）等人在君悅酒店舉辦「馬來西亞經濟及投資環境概論分享會」。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理李愛玲（右四）、檳城州立法議會高級拿督議長劉子健（左四）、Hotayi Electronic（M） Sdn. Bhd.拿督斯里董事長李鴻隆（右三）、霹靂州經濟發展機構CEO DATUK REDZA RAFIQ ABDUL RAZAK（左三）等人在君悅酒店舉辦「馬來西亞經濟及投資環境概論分享會」。櫃買中心／提供

受到近年美中科技戰、俄烏戰爭影響，促使企業加速全球布局策略的規劃，櫃買中心特於昨（17）日舉辦馬來西亞經濟及投資環境概論分享會，吸引近70家櫃買家族、近百位企業高階主管參加，反應熱烈。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心成立30周年，至今已扶植超過2,500家公司進入資本市場，獲得世界銀行譽為扶植中小規模企業最有經驗的交易所，並以企業陪跑員的角色持續協助公司發展，期許公司能善用櫃買市場籌資及能見度提升等功能，逐步成長茁壯。

近年因應地緣政治因素影響，企業對於風險韌性更為重視，在全球供應鏈重組的趨勢下，東南亞地區成為許多企業的首選，其中馬來西亞也成為熱門的投資地點之一。

為協助櫃買家族企業掌握馬來西亞投資商機，進而有效規劃相關海外布局策略，櫃買中心特別以分享會的方式，邀請熟稔馬來西亞台商及官方代表來台，為櫃買家族企業分享當地政策及寶貴的經驗。

此次分享會首先由檳城州立法議會高級拿督議長劉子健分享馬來西亞投資環境及經貿概況，接著由Hotayi Electronic（M） Sdn. Bhd.拿督斯里董事長李鴻隆及協理李啟詠，分享台商在馬來西亞設廠的經驗。

最後邀請到霹靂州經濟發展機構CEO DATUK REDZA RAFIQ ABDUL RAZAK及總監庄淑媚，分享馬來西亞土地開發相關規定以及應該注意的事項。此次分享會透過實務觀點，協助櫃買家族掌握新南向先機，現場互動熱絡，獲得與會人士高度肯定。

櫃買中心秉持30年來對櫃買家族服務的熱忱，持續推動ESG、溫室氣體盤查、數位轉型，以及接軌IFRS永續揭露準則等各項主管機關推動的政策，協助上（興）櫃公司邁向永續經營，提升競爭力與因應風險的韌性，共同壯大台灣資本市場的價值，並與投資人分享經營成果，建構櫃買市場是一個值得信賴的資本市場。

櫃買中心 馬來西亞

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