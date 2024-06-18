金管會主委拚「行動創新」 彭金隆：鬆綁八大金融措施

金管會新任主委彭金隆拚「行動創新」，上任將滿月，他喊出鬆綁八大金融措施，範圍遍及金融三業，也揭示未來施政三大重心，一、設立由專家學者發動的法規調適平台，讓金管會法規更接地氣，二、7月提出加速金融科技創新發展規劃，三、8月提出打造亞洲資產管理中心方案。

彭金隆昨（17）日接受媒體聯訪時說，未來施政主軸是「安全」與「發展」並進，金融市場最重要基礎是安全，有安全才可朝發展方向前進，在這兩大基礎下提出六大施政面向。

他提出「行動創新方案」，5月初與十大金融公會並與15家金控座談，蒐集124項建議，有38項、約三成是評估可行，已鬆綁其中八項可行措施。

彭金隆上任八大政策鬆綁 圖／經濟日報提供

這八項措施：一、開放並簡化純網銀線下作業範圍與程序；二、開放微型台指期貨商品；三、保險業已投資公建可續適用1.28%風險係數，免依新制調整；四、簡化銀行發結構債流程；五、放寬未具投信基金性質的境外基金的委任金融機構家數。六、開放券商得以簡易分支機構設立；七、修正外匯價格準備金制度，平穩壽險業避險成本；八、續推信託評鑑獎勵。

下一階段，金管會將設常態性的「法規調適平台」，由學者專家當召集人，從外部人主動發現法規問題，金管會仔細評估，產業快速回應，希望法規發揮「市場溫度計」角色，更接地氣。

第二大施政重點，加速金融科技創新與發展。他坦言，監理沙盒實驗成功是要修法讓實驗落地，變成金融科技服務，但實務上很難一直去修法、立法，這是挫敗的關鍵。

金管會僅能改用「業務試辦」去達到效果，但試辦範圍又太小，要改變這困境，就是讓試辦範圍擴大，他說「未來試辦，就是輕量沙盒」，一些自律規範、應注意事項、審查要點等行政規則免修法就可實驗，讓金融和科技業擴大合作。

第三則是打造亞洲資產管理中心。他說，台灣是藏富於民，「我們不需要取代誰，至少要能做到亞洲資產管理中心之一，成為投資人選項之一，不是走過就跳過」。

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