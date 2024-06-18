彰銀承辦都更 導入綠色金融

彰化銀行（2801）攜手彰化縣政府支持首件更新會自主都更案，昨（17）日舉行簽約儀式。彰化銀行董事長凌忠嫄、台灣金融聯合都市更新董事長林旺根、彰化縣政府建設處處長劉玉平及彰化喬友大樓更新會理事長劉文鎮等出席，彰銀力挺本都更案全額融資予地主完成彰化首件自主都更案融資，並採取獎勵綠色金融方案，推動建築朝低碳化轉型，以實際行動支持政府都市更新政策。

彰化銀行表示，彰化喬友大樓原有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV等進駐，卻因業者成分複雜，加上管理不善發生火警致多數樓層荒廢多年，因火災造成混凝土嚴重剝落、鋼筋外露，經判定為對都市公共安全具潛在危險之建物，建築師公會建議應以拆除重建為首要方案。

彰銀積極配合政府推動都更、危老政策，為本次自主都更地主籌資不易提出解決方案，藉由不動產開發及起造人信託，隔絕興建期間因個別地主糾紛造成工程停滯，增進地主間互信及開發案穩定，透過台灣金融聯合都市更新公司協助地主都更規劃、建築管理到續建保障全案管理及續建機制，除一次滿足自主都更地主所有需求外，並使全案能順利進行。

本都更案基地臨彰化市三民路及中正路，屬雙面臨路，鄰近彰化火車站、客運、商店林立，交通便利、生活機能佳，初步規劃改建為地上26樓地下4樓住商大樓，興建完成後將是彰化縣第一高樓，對地主居住安全及環境品質大幅提升，並帶動商業繁榮，為彰化縣帶來城市新風貌。

近日花蓮發生強烈地震，引起各界關注危老舊建物安全議題，彰銀長期重視國人居住安全，為復甦都市機能、完善居民公共利益盡一份心力，提供住戶全方位服務，成立都更業務推展小組，並與台灣金融聯合都市更新服務公司等數家建經公司合作，全力推動危老重建及都更業務。

未來將延續「以客為本，永續誠信」策略，攜手員工、客戶與社會各界夥伴邁向永續共好家園。

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