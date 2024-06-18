玉山「擁抱藝術」 分享建築美學

推廣藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會於15日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」系列藝文講座，邀請藝文領域專家以多元主題視角，分享歷史到現代的美學、建築發展，並由前國立台灣美術館館長廖仁義教授擔任講座引言人，讓參與的民眾透過不同角度來認識台灣，看見台灣的藝術活力。

此次講座主題為「台灣繪畫作品中的建築藝術」，主講人凌宗魁老師是位建築史與文化資產研究工作者，講座內容以他平時研究建築的角度詮釋20世紀初的台灣繪畫，在當時的時代背景中，建築因營建技術上的革新而有所突破，形塑出新時代的城鄉風貌，繪畫上則引入了西洋的作畫觀念與媒材，這些都能從前輩畫家的作品中見證這珍貴的時代印記。

玉山文教基金會執行長王志成表示，玉山舉辦藝文講座的初衷，是希望能夠提供一般民眾多元美學的管道，讓每個人都能夠參與並享受美學，很高興能夠有這麼多愛好藝術的朋友響應。本次藝文講座也特別邀請玉山培育傑出人才獎學金人文類得主，於開場前為到場民眾帶來中提琴的演出，除了提供年輕音樂學子有展現長才的舞台，也希望帶給大家不一樣的感受。

今年度第三場講座將於8月3日（周六）下午2時舉行，主題為「我們的時代，我們的歌」，主講人馬世芳老師是一位作家、廣播人同時也擔任電視台主持人。於2024年7月3日開放線上報名，名額有限，以免向隅，玉山誠摯歡迎所有對藝術有興趣的民眾參加，詳情可關注活動官網https://event.esunbank.com.tw/mkt/foundation/twart/index.html 。

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