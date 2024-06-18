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陸台資租賃 半數獲利衰退
陸企頻傳爆雷，拖累台資租賃業獲利「倒退嚕」。根據統計，今年第1季，27家台資租賃公司共有25家獲利、僅兩家虧損，進一步與去年同期相較，接近一半、13家租賃業者獲利衰退，其中11家的衰退幅度更是高達兩位數；27家台資租賃公司首季合計稅後賺進38.56億元，年減17.6%。
台資租賃公司去年第1季賺進46.79億元，今年第1季減至38.56億元，年減8.23億元，年減幅度達17.6%。
租賃業高層透露，市場原先預期，中國大陸經濟自去年底起應可緩步上升，但截至今年第1季，成長力道未如預期，加上美中貿易戰關稅壁壘，導致外銷美國產品稅負大增，以外銷為導向的產業，外資及內資企業加速外移東南亞，勞工薪資水準及環保工安成本高等因素也促使外銷訂單轉移，內銷需求也因不景氣，消費者對未來不確定性偏向悲觀，降低購買非必要的產品，如消費性電子、食衣住行等，致產業生產庫存大增。
業者表示，台資租賃公司獲利衰退，與業務成長衰退、客戶延滯率上升且增提呆帳有關。
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