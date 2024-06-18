九成金融業CEO 憂獲利模式難撐十年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
圖／經濟日報提供
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PwC Taiwan（資誠）昨（17）日發布調查指出，高達94%台灣金融業企業領袖認為，現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，遠超過整體產業的76%，反映出台灣金融業備感壓力，必須加速永續及數位化進程。PwC Taiwan昨日發布《2024臺灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，邀請台灣16家金融業者填寫問卷，並深度訪談11位金融業企業領袖，包含產險公會理事長李松季、國泰金總經理李長庚、Gogolook執行長郭建甫、券商公會理事長陳俊宏、永豐金（2890）董事長陳思寬、玉山金董事長黃男州、星展銀行總經理黃思翰、中信商銀總經理楊銘祥、銀行同業公會理事長雷仲達、投信投顧公會理事長劉宗聖及新光人壽董事長魏寶生。

調查發現，有62％台灣金融業企業領袖，擔憂今年全球經濟將衰退，高於整體產業的39％。

另外因升息已達高點、通膨與戰爭利空鈍化，產業不確定性消弭，50％台灣金融業領袖對今年營收成長有信心，高於整體產業的33％。

對於未來一年，有38％金融業預計進行人員擴編，較整體產業的43％保守；未來三年，則有50％台灣金融業企業領袖暫不考慮發起新併購，另有44％尚未有看法。

至於台灣金融業企業領袖認為的主要威脅，包含總體經濟的不確定性（56％）與通膨（56％），而健康威脅（50％）與地緣政治衝突（50％）並列第二。

另外有超過八成的台灣金融業者認為，未來三年，生成式AI將促使公司多數員工學習新技能，並將增加業內競爭壓力，75%將大幅改變公司創造價值的方式。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺指出，台灣金融業在經歷疫情帶來的全球經濟大衰退、各國政府大撒幣和利率政策大轉向後，備感壓力，必須加速永續及數位化。

吳偉臺表示，永續、數位雙軸轉型仍是重中之重，金融業者在組織轉型過程中，應隨時檢視商業模式的長期可持續性，並深刻認知重大趨勢威力，快速並負責任地發展生成式AI，同時理解實踐永續不只是「脫碳」，另也要解決效率低落問題，以釋放資源重塑，才能走向穩健有序的未來。

壓力 金融業

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