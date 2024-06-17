金管會主委彭金隆：波浪加大 保險業的噸位一定要加大

比起講ICS的接軌，金管會主委彭金隆更喜歡用「新一代的清償能力」來形容，因為他強調，國際制度的接軌，仍要有一定的在地性，就如同他形容：「理想是個人的，現實是大家的。」接軌總要找到能執行落實的方式，才能化為現實，但他也強調，不能放棄理想，往國際制度靠近仍是必要。

在協助壽險業突破困境的部分，彭金隆表示，最優先作的，會是外價準備金的部分，目前有二大方向，一是加大提存上限，二是擴大沖抵範圍，讓保險公司選擇，用更低的避險比率，並用節省下來的避險成本來充實資本，達到抵制波動，但也可充實資本的功能。至於借淨值下面的特別盈餘公積，彭金隆則表示，目前金管會還在討論當中，有些負債介於資本及負債之間的性質，金管會也會來把它釐清，並且鬆綁，作為可充裕外價準備金的財源。

彭金隆舉例，去年初到年底，新台幣匯率上下波動有2元多的幅度，但之後匯價又回到原點，顯見避險效果很有限，再者，壽險業的外匯變化並不會馬上反應其清償能力，這使外價準備金確有改善的空間。

儘管強調「理想是個人的，現實才是大家的」但彭金隆也同時強調：「也不能放棄理想，資本監理是為了維持保險業長期的穩定，確保依約償付所有保戶的責任。」他指出，ICS目前沒有一個國家全部照抄，在地化，過渡，是每個國家都重視的二個重點，是否走到IAIG這麼高，則不一定，因此ICS是協助保險業朝正確方向前進：「這就叫新一代清償能力，而不是直接講ICS！」而是協助業者往好的方向去前進，去面對未來。

儘管推動在地化，但彭金隆在專訪中仍強調，保險業不能原地踏步：「不能指望水位永遠平靜，噸位就不加大！」他強調，因為資產是不斷擴張的，噸位就是我們的資本適足率，隨波浪加大，一定要加大噸位，現在重點是要趕快向前走，每過一秒，保險公司都會增加更多海外投資、及所承擔的風險。

他也表示，保險業與其他金融業最大的不同，在於危機不是眼前的，所以，可用比較長的方式，金管會給15年，已是很長的時間，但仍會視未來的情況，保持調整的彈性。

至於新壽增資的問題，外界矚目125億的增資在8月底才能到位，六月底的RBC若不足了，是否同意可再給更多時間？對此彭金隆則回應，若以該個案來看，不會拘泥於六月三十日一定要作決定，重點要看增資計畫是否有可行性，是否有增資誠意，能夠落實，若確定能落實，就不會急著在6月30日就對新壽採取即時改正措施。

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