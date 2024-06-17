主動式ETF 初估規模達2000億！商品最快年底問世

隨著ETF市場近年來的蓬勃發展，「主動式ETF」也成為關注重點，金管會證期局長張振山今（17）日指出，目前有15家業者有意願，預估整體目標金額將達2000億元以上，最快今年底到明年初可以看到商品出爐。

金管會主委彭金隆5月20日上任，今日首度接受媒體聯合專訪。針對「主動式ETF」的開放，彭金隆證實正在研議當中，持續蒐集各方意見。

目前台灣的ETF均為被動式ETF，其選股方式是根據其追蹤的指數，而主動式ETF即部分追蹤指數或完全不追蹤，讓基金經理人有更大主動性去選股、創造更高收益，等於是現行台股主動式基金掛牌，現在美、韓、澳、歐很多國家都開始發行主動式ETF。

金管會證期局長張振山指出，去年有到歐洲考查了許多國家的做法，有全開放、也有半透明的，目前正積極趕工中，之後將辦理公聽會，該制度包括周邊的法規、投信投顧公會章程，最後到業者，將來還有系統化的規劃，最快今年底到明年初可以看到商品出爐，但是前提是要有政策支持。

張振山表示，以美國為例，主動式ETF就有1250幾檔，其中資產管理規模（AUM）占比僅6.4％，韓國雖然只有166檔主動式ETF，但AUM占ETF市場約三成，以國外經驗來看，已經有不少國家做得不錯。主動式ETF可讓業者有自我創造商品的能力，讓台灣的商品有多種選擇的空間，對市場是正面的，但是外界的環境到底能不能接受？需要審慎以待，畢竟商品推出之後，就會流通在外。

而據金管會初步估計市場上對於主動式ETF的需求量，以業者來說，68家的投信業者中，約有15家是有共識也有意願要做的，還有一、兩家外商業者也有意願嘗試，預估整體主動式ETF目標金額將達2000億元以上。

而外界也好奇主動式ETF不追蹤指數，也沒有績效指標，如何讓投資人有資料可以參考，張振山表示，國外有少數國家，要求須提供績效指標，也就是說這檔基金做得好不好，投資人可以判斷，但台灣目前不會參照該模式，主要是因為目前還沒有發布出去，會參考業者需求。而證期局內部會盡快修訂相關規範，比如管理規則目前只提到被動式ETF，將來多了主動式會有不同的方向，交易所及櫃買中心審查、公會規範等都需要調整，最後是業者系統自動化。

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