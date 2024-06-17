快訊

呼應賴總統拚經濟 卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

盼跨部會聯手推亞洲資產管理中心 金管會彭金隆走透透

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照

彭金隆預計8月20日，就任滿三個月之際，提出打造「亞洲資產管理中心」規劃，他今已赴國發會談提供更多投資標的，也擬與財政部溝通租稅規劃，與法務部談信託法，啟動跨部會走透透，盼能打破每一任金管會主委提出「中心」卻無疾而終的魔咒。

他說，資產管理中心並非憑空想像，如星港是很好的參考案例，但每個國家或地區都有自己條件，有些國家是沒有自己的產業、可傾全力去做，但台灣是有產業的地方，這項特質就可化為優勢。

他認為，台灣有三大優勢，一、台灣有AI、綠能、新創等產業優勢，二、台灣民間財富很高，三、海外台商有很多資產，這些都是星港沒有的，可以截長補短。

金管會正密切關注日本設置金融和資產管理特區的做法，盼台灣發展AI優勢可以借力使力，吸引外商投資，他說「這是一場國際競爭，並非僅有台灣在做」。

打造亞洲資產管理中心將分兩大階段，第一階段是基礎工作，金管會可以做得先做，如開放私人銀行或財管業務，鼓勵金融業資金再進入市場，或是擴大推動境外金融中心（3O），第二階段是要推甚麼，已跟各部會密集討論。

一要讓國人資金留台、吸引外人來台投資，需有一個更吸引人的稅制，彭金隆將跟財政部溝通；二要做資產管理公司，如信託上可否解決高資產客戶的信託需求？有沒有百年信託？家族辦公室是否可行？這又涉及主管信託法的法務部。

三是要更多投資標的，得跟國發會協調，四是人才管制，是否可讓更多外人自由來台或是更大彈性，這也需要跨部會協商。

彭金隆說，除跨部會溝通，減緩或降低門檻也是一種方式，要完全複製其他國家成功模式很難，我們沒有要取代誰，而是盼能成為投資人「選項之一」，如資產要運用在AI、新創、綠能可投資台灣，資產保全可選日本等各不同分工。

他也提及，至少可讓壽險業「新錢」留台，不要讓投資海外成為唯一的去路，對「新錢」有吸引力後，Renew的舊錢就有機會留台。

這些壽險業資金也可以引導投資公建，金管會今天也邀六大壽險業者討論，認為有三大困難點，一是案源，二是有了案源後的報酬率條件可否滿足？三是就算報酬率可滿足，投資方式是甚麼，是證券化、債券還是直接投資？

彭金隆希望找一個「實驗型個案」讓外界看到可能性，確認可行再來做社會說服，這樣的模式才會更有吸引力，也與推動亞洲資產管理中心的願景息息相關，他希望台灣財富，可以在台灣被管理，投資台灣。

壽險業 金管會

延伸閱讀

金管會主委彭金隆自嘲「來了之後沒朋友」 上任之後謝絕所有飯局

金管會主委彭金隆談金融整併 最終仍要走到合意

金管會主委彭金隆：將推亞洲資產管理中心和輕量沙盒

「保險界人緣王」接金管會主委 彭金隆：我應該會沒朋友

相關新聞

台新金傳將參認新壽私募？金管會：法規上無法投資

「新新併」議題受到各界的關注，如今市場傳出台新金控（2887）將認購新光金控（2888）子公司新光人壽私募股票或私募特別...

彭金隆謝絕所有飯局 接任金管會主委自嘲「之後沒朋友」

彭金隆在當金管會主委之前，他在學界的好人緣非常知名，也先後出任過多家大型金控旗下保險公司的獨董，在昨日訪問被問及這麼好的...

金管會主委彭金隆談金融整併 最終仍要走到合意

金管會主委彭金隆早年在財政部參與金控法草案研擬，親身參與金控架構及制度的建立，彭金隆金接受聯合專訪時指出，正因為有金控，...

金管會主委彭金隆：將推亞洲資產管理中心和輕量沙盒

金管會主委彭金隆520上任之後一個月，在周一首度接受媒體聯合專訪。彭金隆在專訪中，除了強調建立起「安全」與「發展」並進的...

「保險界人緣王」接金管會主委 彭金隆：我應該會沒朋友

被金融圈視為是從2016年民進黨執政來，對金融業最友善，堪稱保險界人緣王的「彭教授」接任金管會主委，這樣的好人緣對他來說...

新光金公告現增時程 認股基準日7月19日

新光金子公司新光人壽資本不足，頻遭金管會催促強化資本。新光金今天發布重大訊息，公布現金增資16.7億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。