盼跨部會聯手推亞洲資產管理中心 金管會彭金隆走透透

彭金隆預計8月20日，就任滿三個月之際，提出打造「亞洲資產管理中心」規劃，他今已赴國發會談提供更多投資標的，也擬與財政部溝通租稅規劃，與法務部談信託法，啟動跨部會走透透，盼能打破每一任金管會主委提出「中心」卻無疾而終的魔咒。

他說，資產管理中心並非憑空想像，如星港是很好的參考案例，但每個國家或地區都有自己條件，有些國家是沒有自己的產業、可傾全力去做，但台灣是有產業的地方，這項特質就可化為優勢。

他認為，台灣有三大優勢，一、台灣有AI、綠能、新創等產業優勢，二、台灣民間財富很高，三、海外台商有很多資產，這些都是星港沒有的，可以截長補短。

金管會正密切關注日本設置金融和資產管理特區的做法，盼台灣發展AI優勢可以借力使力，吸引外商投資，他說「這是一場國際競爭，並非僅有台灣在做」。

打造亞洲資產管理中心將分兩大階段，第一階段是基礎工作，金管會可以做得先做，如開放私人銀行或財管業務，鼓勵金融業資金再進入市場，或是擴大推動境外金融中心（3O），第二階段是要推甚麼，已跟各部會密集討論。

一要讓國人資金留台、吸引外人來台投資，需有一個更吸引人的稅制，彭金隆將跟財政部溝通；二要做資產管理公司，如信託上可否解決高資產客戶的信託需求？有沒有百年信託？家族辦公室是否可行？這又涉及主管信託法的法務部。

三是要更多投資標的，得跟國發會協調，四是人才管制，是否可讓更多外人自由來台或是更大彈性，這也需要跨部會協商。

彭金隆說，除跨部會溝通，減緩或降低門檻也是一種方式，要完全複製其他國家成功模式很難，我們沒有要取代誰，而是盼能成為投資人「選項之一」，如資產要運用在AI、新創、綠能可投資台灣，資產保全可選日本等各不同分工。

他也提及，至少可讓壽險業「新錢」留台，不要讓投資海外成為唯一的去路，對「新錢」有吸引力後，Renew的舊錢就有機會留台。

這些壽險業資金也可以引導投資公建，金管會今天也邀六大壽險業者討論，認為有三大困難點，一是案源，二是有了案源後的報酬率條件可否滿足？三是就算報酬率可滿足，投資方式是甚麼，是證券化、債券還是直接投資？

彭金隆希望找一個「實驗型個案」讓外界看到可能性，確認可行再來做社會說服，這樣的模式才會更有吸引力，也與推動亞洲資產管理中心的願景息息相關，他希望台灣財富，可以在台灣被管理，投資台灣。

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