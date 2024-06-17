彭金隆謝絕所有飯局 接任金管會主委自嘲「之後沒朋友」

彭金隆在當金管會主委之前，他在學界的好人緣非常知名，也先後出任過多家大型金控旗下保險公司的獨董，在昨日訪問被問及這麼好的人緣會否成為作監理官的包袱，他笑說：「來這個位置我會沒朋友！」因為他謝絕一切飯局：「我的位置不容許在份際上有疑慮」。

彭金隆直率的說，他過去的人緣不是為了討好人，因為這是他的個性，但他也強調，既然現在是彭主委，不再是彭老師、彭教授：「這是我現在的角色，若有衝突，我一定會注意！」

被問到在學者和主委身份的調適，他笑說，其實上任一個月，他卻感覺作了好幾年：「每天腦筋都沒有停止運轉，一個月用完過去好幾年的腦力！」他並感謝金管會同仁，有這麼好的同事一起努力：「很容忍我！」他直說，同仁給他很大的信心，但他也笑說，恐怕一直到他卸任時才會完全調適。

他並用「戒慎但不恐懼」形容，之所以戒慎，是因為身為金管會主委，所說的話很容易會影響很多人，但不恐懼，是因為自己快60歲了，因此不用害怕，會努力作好每一天。

彭金隆在接受專訪時，也數度提到：「理想是個人的，現實是大家的，要落實到大家都能接受的現實，才有可能。」因此在政策上，包括ICS的在地化，都以這種理念來推動。而在金融科技的推動上，他強調，要能「容錯」：「若究責氣氛大於容錯，創新很難！」金管會也希望在風險可控範圍之內，讓市場有更多的嘗試，但不可能作到全部沒有風險才開放，所以要有容錯的空間。

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