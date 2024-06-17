金管會主委彭金隆談金融整併 最終仍要走到合意

金管會主委彭金隆早年在財政部參與金控法草案研擬，親身參與金控架構及制度的建立，彭金隆金接受聯合專訪時指出，正因為有金控，台灣的金融機構才能走出國際、跨越亞洲，他並強調，金管會對金融整併的態度，不是為併而併，仍要看個案及對市場的影響，只要能強化金融市場穩定及有助市場效益發揮的，金管會都支持。

彭金隆表示，在金融整併上，金控法第1、9、18條都有明文規定，而在金融整併推動上，即使有敵意併購，但彭金隆在專訪中，仍透露了希望金融整併都能合意的意向。尤其是他指出，即使有非合意併購的法源，一開始買到25%，但未來合併案要能完全成功，仍需要通過股東大會作成合併或收購決議，才能由金管會作最審的審視，例如，最後收購，無法得到對方的同意，也作不到。

他也指出，金融機構過去絕對沒有用突擊的方式完成併購，非合意的收購，之後終要用合意的方式才能完成合併；他並強調，金融業涉及公共利益，也攸關保戶權益，金管會希望能讓業者「開大門走大路」，用透明的方式來整併。

對於外界所矚目的新光金與台新金合併，或是新壽增資的案子，彭金隆回答，他不方便評論個案，但透露方向指出，金控的合併，和其子公司需要增資，是二件事，不會因為整併，而免除增資的義務，另外，金控法53條也規定，母公司必須依其持股比重，有代為募集資金的義務，若整併也是一種方式的話，當然也可列入考慮。

至於目前在金融整併上，法規未說不可以的地方，例如台新金擬直接參與新壽的私募，目前法規並未禁止，金管會願否來研究？彭金隆仍表示不對個案評論，但他表示，未來一定是以法律的，用明確法規約束市場，而且「以法律人，以理服人」，他強調，不能主管機關說了算，當有不同見解時，也會要求以理服人，若任何人認為法律上有權利，都可提出，若共同見解不同，金管會也會讓業者有討論的空間。

至於外界矚目的大股東干政立法，彭金隆則在專訪中回應：「立法本身要中性，干政就不是中性的字眼！」，未來應以『權責相符、以法律人』精神來檢視，亦即不會過度將行政裁量擴大。

金管會管理的重點，應放在「落實公司治理」，亦即以「權責相當、資訊透明」這二大公司治理精神來要求，有權的人，要負相當的責任，不可 「有權無責」，也不宜主觀，包括在究責時，能否確保這家公司穩健的行進。

他強調，大股東倘若有權，但無責時，這二個就不行，當然，這並非代表希望所有的大股東一定都要進董事會，倘若因為原因而無法進入董事會時，就當然會受到限制，但倘若大股東已進入董事會，未來金管會也會推動責任地圖來要求其權責的相符。

外界矚目管理大股東干政法的相關草案之後會否推動，他表示，先前的版本已送抵政院，除了政院討論之外，出了政院到立法院也仍會再討論和調整，金管會送出只是一個起點：「真正目的希望落實權責相符、資訊透明。」

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