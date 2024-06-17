金管會主委彭金隆：將推亞洲資產管理中心和輕量沙盒

金管會主委彭金隆520上任之後一個月，在周一首度接受媒體聯合專訪。彭金隆在專訪中，除了強調建立起「安全」與「發展」並進的金融市場將為其施政主軸之外，他也在會中明確透露將有三波重要政策的推動計畫。

彭金隆指出，首先他將推出「行動創新法規調適計畫」，其中，彭金隆在正式上任前公會、業者的請益之旅已有備而來，他透露，已向金融三業共搜集了124項建言，同仁非常認真作評估，其中更有38項已確認目前即可行，將立刻快速回應業者的訴求。

接著，他也將新建立「金融發展與創新法規調整建議平台」，分銀行、保險、證期、科技創新等四大面向，他表示，未來金管會不再被動開放，而是主動出擊，每個區塊設法規檢視小組，不但由產官學組成，尤其和過去不同之處在於，將由學者專家外部主導，主動從市場發現問題，而且常態性設置。下一次，將闡述如何作金融科技創新及發展的現象。

彭金隆強調，金融市場並不是只有金管會或業者，要有不同的聲音，因此，才會有由學者出任上述平台小組召集人的構想，每個不同小組專業分工，由不同專業的學者出任。

第三波他要推出的重要政策，則是在台灣也順利完成亞洲資產管理中心：「把新錢留在台灣！」對此彭金隆在周一、周二都將和國發會共商對策，他透露和過去不同之處在於，以前只想在單一城市成立中心，但現在其他國家已有不同作法，例如，日本開始成立「特區」，由好幾個城市透過不同的分工來作，而並非只有一個點，值得借鏡。

而對於壽險業者爭取在國內投資的機會，彭金隆也在專訪中透露，保險局在周一上午，才召六大壽險公司開會，包括公建的案源、條件、方法等三件事都要解決，尤其是如何突破現有案源的限制；他進而說明，過去傳統的公共建設都以編列預算或政府舉債來作，較為簡單，再者，投報率能否滿足壽險業者的需求，包括直接投資、證券化、發債這些方式何者較好，也要評估，因此彭金隆也新透露他最新想到的解套方式，就是先找到「實驗性的個案」，個案先成功了，再說服其他部會，因為涉及到很多利害關人，而且也要成本，所以不太可能一開始就先全面推動；他進而指出，壽險業爭取在台灣有公建等投資機會，也跟推展亞洲資產管理中心息息相關，因為都和將資金財富留下來投資台灣有關。

過去歷任金管會主委都有推出「亞洲資產管理中心」的期許，但都無疾而終，對此彭金隆坦言，他也希望能破除這個魔咒，希望透過先前20年的籌備醞釀來繼續推動，他並指出，有些國家在人才流通、全英語環境、外匯進出等自由度更高為其強項，但台灣也有自己的強項，例如台灣有產業，因此可截長補短，作出自己獨特的亞洲資產管理中心，尤其台灣有足夠的民間財富，眾多海外成功的台商，這些是別人所沒有的，可盤點這些利多來打造我們自己的資產管理中心，他也發現台灣很多資產管理人才，現在第一志願是去英國、新加坡，未來希望也能把台灣建立為亞洲其中的一處資產管理中心，舉例來說，想作新創綠能投資時選擇台灣，把台灣的特色作出來。

而在金融科技的開放上，彭金隆強調，台灣這麼好的科技背景，及金融業的認真，台灣的金融科技不應該只有如此，因此他透露，未來將有推出「輕量沙盒」，讓業者在金融創新把可試辦範圍，擴大到由主管機關可決定的法規上面，這樣範圍就很大，舉凡注意事項、審查要點，自律規範的，都是金管會可主政，不用透過立法程序，這項鬆綁將可使金融科技實驗範圍就可大有擴張，讓金融科技業者和金融業者有更大的合作可能性。

商品推薦