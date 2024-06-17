「保險界人緣王」接金管會主委 彭金隆：我應該會沒朋友

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆下午接受媒體聯訪。記者侯永全／攝影
金管會主委彭金隆下午接受媒體聯訪。記者侯永全／攝影

被金融圈視為是從2016年民進黨執政來，對金融業最友善，堪稱保險界人緣王的「彭教授」接任金管會主委，這樣的好人緣對他來說，是未來金融監理上的助力還是阻力？彭金隆今天接受媒體聯訪時，自己笑說「我來當主委，應該會沒朋友」。

彭金隆說，現在他謝絕一切吃飯，他每天都回家吃晚飯，其次，他在這個位置，已不允許做任何在分際上有疑慮的問題。

他直言，他現在已經不是彭教授，是彭主委了，過去他的好人緣，不是因為討好誰，是因為他就是這樣的人，但他現在擔任主委就不能混淆不清。

「一個主委該做的事情，就依一個主委角度去思考這些問題，不會因為誰是我朋友，若因為一個角色跟我有衝突，我就要注意這樣的事情。」

這是因為他的工作與位置代表金管會，代表政府去處理有關和解決或應對這些所有問題，他說，他過去這段過程中，已經調適很好了。

他6月20日就任將滿月，他笑稱卻感覺已經做了很多年了，他每天腦筋都沒有停止運轉，這是很難得的經驗，他有很好的同事，很快適應他，也願意跟他一起努力，他可能需要「調適」直到卸任。

他說，「他戒慎但不恐懼」，他每天都很戒慎，因為知道自己說的話，做的決定會影響很多人，但已經快滿60歲了因此並不恐懼。

彭金隆 金管會

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