彭金隆：推動亞洲資產管理中心 引導保險新錢留台灣

金管會主委彭金隆上任即將滿月，他今天接受媒體專訪宣示，推動台灣成為亞洲資產管理中心，現正密切關注日本設置金融和資產管理特區等作法，「這是一場國際競爭」，盼藉台灣發展AI優勢借力使力，吸引外商投資。

他也提到，引導保險業資金投資公共建設面臨3關卡，未來擬推實驗型個案，盼先引導壽險新錢留在台灣。

彭金隆上任後首度接受媒體專訪，他表示，金融市場重視安全及穩定，但不能忘記發展，兩者必須並進，未來金管會施政主軸，將是「金融要安全、市場要發展與創新」。

彭金隆宣示，金管會將朝6大面向打造新金融市場，其中之一即是推動台灣成為亞洲資產管理中心。

不過日本今年6月初剛宣布指定東京等4地區作為金融與資產管理特區，並推動投資移居簽證，彭金隆坦言，金管會正密切關注日本作法，日本推動資產管理發展，並非設單點特區，而是分散不同城市、各有不同分工，「這是一場國際競爭，並非僅台灣在做，很多國家都注意到資產管理市場的發展」。

他說，推動亞洲資產管理中心的目的，是希望本國人投資台灣，外國人也投資台灣，台灣民間財富豐厚、有自己的產業鏈，台灣亦有很多資產管理人才，但考量工作環境及條件，第一志願都是去英國、新加坡等地，沒有留在台灣，相當可惜，他未來希望可以翻轉此現象。

彭金隆指出，台灣有獨有優勢，亦有自己的問題和困難，台灣欲成為亞洲資產管理中心之一，不是取代誰，但要成為別人的選項，與新加坡、日本等地比肩，例如投資人若希望將資產運用在新創、綠能或AI，希望他會選擇台灣。

但彭金隆也坦言，推動亞洲資產管理中心的願景，無論賦稅面、信託業務放寬、私人銀行或財管業務開放、放寬保險業資金可投資標的、外國人更自由來台工作等，勢必涉及跨部會溝通，「理想是個人的，現實才是大家的，要落實一定要經過權衡妥協、達成共識。」

此外，彭金隆透露，為引導保險業資金投資國內，保險局長施瓊華今天上午邀6大壽險公司開會，他今天傍晚亦赴國發會開會討論，首要目標是提供更多誘因，引導壽險業新錢多留台灣，未來希望進一步增強保險業已投資海外的資金回流國內的吸引力。

他說，保險業資金投資國內公共建設，會面臨3大關卡，首先是必須有適當案源，解決案源後，其次是條件，包括投報率是否能滿足壽險資金需求，第三道關卡則是方法，「證券化、債券、直接投資還是BOT？都有很大不同」，這些問題不容易，但金管會及政府非常有誠意解決問題。

彭金隆說，金管會希望先找到實驗型個案，走一小步確定可行，讓外界看到引導壽險資金留在台灣可能性後，再來進行跨部會、利害關係人等社會說服工作，這與推動亞洲資產管理中心的願景息息相關，他希望台灣的財富，能在台灣被管理、投資台灣。

歷任金管會首長不乏有打亞洲盃、亞太金融中心等願景，但至今未能順利達陣，對於會否擔心亞洲資產管理中心願景夭折，彭金隆笑說，他也希望打破這魔咒，過去挫敗多次，可能會讓外界覺得不可能，但像日本雄心大起推動特區，代表機會和時機很重要，台灣發展AI躬逢其盛，若沒有過往20年籌備醞釀，也可能無法有今天盛況，金管會也很願意開始作實驗。

根據金管會揭露，2023年國內金融保險業產值占GDP比率僅6.47%，與2011年6.37%相比，12年間僅略增0.1個百分點。彭金隆坦言，過去外界關注金融業產值對GDP貢獻度很低，不敵新加坡，就數值本身而言，金融業若持續停滯不前，不僅從業人員士氣會受挫，國家競爭力也會受到影響。

他強調，金融業勢必要持續強化發展，金管會希望找到新的空間讓金融業承作更多業務，此外，產業發展效益，應有一定程度自願性回饋社會，包括幫基層員工加薪、投入推動普惠金融等，讓民眾共享金融保險業發展果實。

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