智慧經營／致理科技大學學術副校長黃博怡 催動融資友善環境

前台灣中小企業銀行董事長，現任致理科技大學財務金融系教授兼學術副校長黃博怡，投身金融研究、教學與實務工作資歷超過20年。黃博怡深受主張「創新是經濟動態發展推動力」的經濟學大師熊彼得影響，尤其推崇熊彼得在重視創業家（Entrepreneurs）對創新活動重要性的同時，獨具慧眼看到資本家（Capitalists）是創業家實現夢想不可或缺的夥伴。

重大創舉 伸援中小企

基於「金融是實現美好社會重要手段」的信念，2019年任職台灣企銀董事長期間，黃博怡就攜手工研院和中小企業信用保證基金合作，開風氣之先推動無形資產融資，這個創舉至今仍受到被輔導創業的人與眾多科技創業新貴們的衷心感念。

黃博怡認可工研院在台灣企銀成功導入無形資產融資之後，進而擴大合作層面廣邀銀行業參與，四年多來已超過40餘家金融機構共襄盛舉，讓獲益的新創與中小企業逐年增加，融資金額累計超過5億元，成功觸發難以計數的投資與市場效益，過程中工研院的用心值得肯定。

黃博怡回憶2019年工研院技轉法律中心執行長王鵬瑜到訪，希望台灣企銀能支持技術專業評估專利價值的計畫。在了解王鵬瑜的理念後雙方惺惺相惜，當下表達台灣企銀是中小企業專業銀行，支持新創與創新責無旁貸的立場。

他並分享擔任信保基金常務董事期間，信保基金曾以直接信保協助導演魏德聖解決融資困境，讓其順利完成電影《海角七號》並成功上映的往事，建議王鵬瑜在推動無形資產融資的過程中，一定要找信保基金幫忙，因為在創新或新創過程中，資金融通是必然會遭遇的難題，習慣產業發展思維的中小企業信用保證基金絕對是不容或缺的要角。

哥倫布發現新大陸是影響人類文明發展的重要里程碑，黃博怡有感於哥倫布卓越的洞見力，如果沒能得到西班牙伊莎貝拉女王與費迪南親王的認同與支持資助，人類文明歷史會不會仍然是現在的風貌？這些年來台灣的產業結構持續轉型升級，科技產業的成就表現舉世有目共睹，再加AI浪潮席捲全球，台灣擁有絕佳的產業發展契機。

AI科技浪潮 發展契機

黃博怡指出，無形資產融資的需求既殷，融資友善環境又已初具，衷心期待新政府能夠繼續重視並深耕精進，許年輕世代一個值得期待的未來。

黃博怡辦公室中書架上擺滿「金融挺都更」相關的書籍，牆壁上也貼了一系列「危老都更學分學程」的海報，原來他任職致理科大三年多，仍然持續關心台灣的居住安全問題，繼在台灣金融研訓院的金融挺都更倡議，以往在台灣企銀成立創新金融辦公室大力推動都更金融業務的熱忱，轉而在學校力推危老都更普及教育，希望讓年輕世代擁有危老都更的公民素養。

他說，讓居住在這塊土地的世世代代都能安居樂業，應該是所有台灣人心目中的美好社會，值得所有金融從業人員一起努力。

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