金融愛心嘉年華 關懷弱勢

臺灣證交所參與金融總會暨臺南市政府聯合主辦的「2024年金融服務愛心公益嘉年華」，已於6月15日在臺南永華市政中心西側廣場熱鬧舉行。活動以金融知識宣導、慈善公益、及金融防詐騙為主題，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在「金融教育區」承租二個攤位，精心規劃「玩遊戲拿獎品」的活潑有趣單元，將證券知識、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、投資ETF風險及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱鬧氛圍，及達到教育宣導的效果。

本次園遊會活動規劃「金融教育區」、「愛心公益區」及「美食區」等區域，總計逾155個攤位。其中「金融教育區」，由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

園遊會現場活動內容十分豐富，「舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另可憑園遊券參加摸彩活動，獎品包括70吋液晶電視、掃地機器人、摺疊車、20L電烤箱等豐富獎項，民眾也相當踴躍參與，一起共度知性又歡樂的周末。

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