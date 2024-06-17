新光金公告現增時程 認股基準日7月19日
新光金子公司新光人壽資本不足，頻遭金管會催促強化資本。新光金今天發布重大訊息，公布現金增資16.7億股認股基準日為7月19日，最後過戶日7月14日，實際發行價格將依規定在定價日訂定。
新光金旗下新光人壽資本不足，金管會緊盯現金增資時程，為求扭轉經營困境，新光金經與主管機關來回溝通，金控普通股現增案已在5月20日生效。
新光金今天發布重訊公告發行條件及認股基準日，現金增資認股基準日7月19日，最後過戶日7月14日；此次增資發行股數認購率分別為，15%員工認購、10%公開銷售，剩下75%為原股東認購。
此外，此次現金增資認購不足1股暨原股東及員工放棄認股部分，授權董事長洽特定人認購；特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，必要時得延長。
新光金表示，此次增資資金用途為因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，強化金控及子公司資本結構。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案
▪ 北市2大建商強強聯手 搶民生東路6000坪改建商機
▪ 專家曝桃園人購屋習慣「這2區」最特別 在地人認同：壁壘分明
▪ 預售市場「發爐」 首見連兩月成交1.3萬戶
▪ 搭上AI就飛天？ 嘉義太保土地價格飆漲近六成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言