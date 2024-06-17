新光金公告現增時程 認股基準日7月19日

新光金子公司新光人壽資本不足，頻遭金管會催促強化資本。新光金今天發布重大訊息，公布現金增資16.7億股認股基準日為7月19日，最後過戶日7月14日，實際發行價格將依規定在定價日訂定。

新光金旗下新光人壽資本不足，金管會緊盯現金增資時程，為求扭轉經營困境，新光金經與主管機關來回溝通，金控普通股現增案已在5月20日生效。

新光金今天發布重訊公告發行條件及認股基準日，現金增資認股基準日7月19日，最後過戶日7月14日；此次增資發行股數認購率分別為，15%員工認購、10%公開銷售，剩下75%為原股東認購。

此外，此次現金增資認購不足1股暨原股東及員工放棄認股部分，授權董事長洽特定人認購；特定人認股繳款期間為8月1日至8月7日，必要時得延長。

新光金表示，此次增資資金用途為因應子公司業務發展，轉投資子公司新光人壽，強化金控及子公司資本結構。

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