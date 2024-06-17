台新金傳將參認新壽私募？金管會：法規上無法投資

「新新併」議題受到各界的關注，如今市場傳出台新金控（2887）將認購新光金控（2888）子公司新光人壽私募股票或私募特別股，推進合併案的進度，對此，新光金控、台新金控兩家公司皆表示，一切以公司重大訊息為主。而金管會17日表示，金控有價證券投資在金控法第39條有規範，須為非股權投資，也就是說，台新金在法規上無法投資新壽特別股。

新光金股東會在上周五通過新光金的增資提案，將以不超過40億股為上限，對外辦理增資，其中，特別股將以不超過15億股為限。市場傳出，台新金將透過私募的方式來增資新壽。對此，新光金控、台新金控兩家公司皆表示，一切以公司重大訊息為主。

金管會銀行局強調「針對個案不予評論」。但銀行局指出，新壽是新光金百分之百持股子公司，因為新壽資本的問題，要找資本進來，就要看誰是投資人，按照金控法，金控本身對子公司有注資的義務，所以如果有任何資本的需求，原則上會希望是從金控來的，從法規上來看是要這樣的。

至於金控可否投資壽險特別股？銀行局指出，金控有價證券投資在金控法第39條有規範，須為非股權投資，因此目前金控無法投資其他公司旗下人壽的特別股。同時金控若有合併意向，認購前須經過主管機關核准，但目前暫無此案。

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