影／彭金隆：金管會不是要整治誰 是希望金融市場安定
新光金、台新金併購案傳聞已久，近日也傳出中信金有意合併新光金，對此，金管會新任主委彭金隆下午接受媒體聯訪時表示，金管會站在監督管理的立場，不是要整治誰，而是希望金融市場能安定，若整併是一種方法，也可列入考慮。
彭金隆上任後今天下午首次舉行聯合記者會，公布2024行動創新法規調適措施，並設置常態性金融法規檢視鬆綁機制。針對媒體提問金融界關注的新光金、台新金併購案相關議題時，彭金隆表示，一家公司經營體制的改善，面對任何併購案，金管會該有的監理措施都會要求，假設一家公司的資本產生缺口，當它被併入另一家金控公司後，在法律完備的狀況下，併購的金控公司應吸收依法的義務。
彭金隆強調，一家公司經營體制的改善，是金管會持續努力的方向，不希望任何公司發生問題，而是逐漸好轉。金管會站在監督管理的立場，不是要整治誰，而是希望金融市場能安定，若整併是一種方法，也可列入考慮。
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