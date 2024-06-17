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壽險業報佳音！壽險公會：前五月新契約保費3063.27億元 年增11.8%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
圖為壽險業示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為壽險業示意圖。圖／聯合報系資料照片

壽險業業績持續回溫。壽險公會17日發布最新統計，今年前五月，壽險業保費收入（加計負債）合計為9,389.32億元，較去年增加6.2%；其中新契約保費收入3,063.27億元，較去年增加11.8%，續年度保費收入6,326億元，較去年度增加3.7%，三項數據均為正成長。

以新契約保費而言，壽險2,114.52億占69%為最大宗，並較去年同期增加14.9%；傷害險56.88億元占1.9%；健康險187.44億元占6.1%，並較去年度增加17.2%；年金險704.43億元占23%，並較去年同期增加2.7%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

以各個通路業績來看，新契約保費3,063.27億元裡，壽險公司本身行銷體系占42.36%；銀行經代保代通路占40.09%；傳統保險經紀人、保險代理人占17.56%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.59：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

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