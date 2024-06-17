REITs修法 宏大：新法上路「這檔基金」身價最誘人

攸關投信業者發行不動產投資信託基金（REITs）的「證券投資信託顧問法」修正草案，5月15日在立法院財委會初審通過。簡要來說，我國現行已有不動產信託架構REIT，修法後將會新增不動產基金架構REIT，採雙軌制併行。

不動產估價及商仲業者宏大國際資產總經理陳益盛分析，對銀行、壽險、投信業者好處是，投資信託直接管理效率佳，而選擇標的更具彈性，有助於地方大型開發及建設；對個人投資者好處，則是小資金參與大型商用不動產，可穩定收益、避免盲目追逐房市、降低市場波動風險。

陳益盛表示，將來建立在證券投資信託顧問法的REITs發行屬性較接近「基金」模式，選定的投資不動產標的可以因資產的增值而選擇處分，回饋給投資人，也提高REITs的投資價值，也就是說不再侷限於僅收取每年的股息，也可能因資產增值處分後，提高獲利讓股價增長，多一項重要的投資誘因。

陳益盛表示，以宏大在2005年受理新光一號、國泰一號的大型不動產評估時，當時不動產市值至今上漲了200%以上。其中新光一號2005年當時募資金額113億，到了2023年清算資產處分總金額達306.9億，資產增值達272%。

陳益盛指出，如持有該檔REIT，除了每年配息2.45%~3.01%外，當時新光一號清算下市後，還獲得資產漲幅2~3倍的處分價價差。由於國內現行所有REITs系依據不動產證券化條例規範，無法將資產處分再將房產增值直接回饋給投資人，因此才會有「新光一號被下市」清算賺取資本利得的情形。

陳益盛強調，已發行的七檔REITs中，雖然「新光一號」已清算下市，然而國泰一號的資產等級卻不輸新光一號，加上中華大樓重建後資產價值也倍增，其不動產市值絕對遠大於發行的股價市值。

陳益盛指出，如果現行不動產證券條例也能同步修法，放寬資產管理及資產處分的規定，對於募資發行機構、對股市投資人，都將是雙贏的局面。