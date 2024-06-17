金融CEO看AI挑戰 目前營運獲利模式撐不到10年

PwC Taiwan於2024年6月17日發布《2024台灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，發現台灣金融業企業領袖的主要威脅為總體經濟的不確定性（56%）及通貨膨脹（56%），健康威脅（50%）與地緣政治衝突（50%）並列第二。

台灣金融業企業領袖調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，高達94%的台灣金融業企業領袖認為現有營運模式只能維持不到十年的獲利水準，遠高於台灣整體企業76%。

這顯示金融業在經歷過疫情帶來的全球經濟大衰退 、各國政府大撒幣和利率政策大轉向後備感壓力，而必須加速於永續及數位的進程。

在科技趨勢方面，逾八成台灣金融業者認為，未來3年，生成式AI將促使公司多數員工學習新技能，並將增加產業內的競爭壓力，75%將大幅改變其公司創造價值的方式。

就氣候行動與永續方面，有超過九成台灣金融業企業領袖正在進行甚至完成了氣候相關行動，包括提高能源效率（100%）、研發新的氣候友善產品/服務或科技（94%）和啟動培訓員工計畫（89%）等。

然而在投資大自然為基礎的解決方案上，僅75%正在進行或完成，甚至有19%擬訂計劃但未實行。

這分深度訪談專刊邀請台灣16家金融業業者進行問卷，同時邀請來自金控、銀行、保險、證券、投信、金融科技等11位金融業企業領袖進行深度訪談。