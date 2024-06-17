國泰人壽「超飛揚」變額年金保險 大三元特色助保戶理財傳承

國泰人壽為滿足各年齡層保戶提前規劃退休理財與保險保障需求，於去年底推出投資型附保證給付商品「國泰人壽超飛揚(台外幣)變額年金保險」（以下簡稱超飛揚），其承保年齡範圍跨足15足歲至64歲，越早投保越划算。可為保戶規劃理財，達到財務自由，享受生活，同時提供保戶下檔風險之身故保證，達成資產傳承目標。

去年國泰人壽「超飛揚」與景順投信合作推出「智能動態增益」委託投資帳戶，帳戶主要以ETF建構投資組合，有助增進投資市場的效率。另為豐富客戶委託投資帳戶選擇性，今年6月「超飛揚」與聯博投信合作新推出「多元守護」委託投資帳戶，其帳戶結合基金以及ETF靈活配置，具備「大三元」特色，所謂「大」，是指從基金以及ETF「大平台」，縝密篩選優質標的，為投資組合績效潛力加乘。

至於「三」是透過聯博投信獨家防護策略，「三層」監控市場、利率與投組波動，層層把關各面向的波動狀況，決定適合的股債配置，以期「掌機會、控波動」一氣呵成，並達到控管投資組合長期波動度的目標，最後「元」指的是帳戶將透過年度調整投資主軸，以期抓住投資主流「元素」，透過多元股債資產配置，掌握市場輪動行情。

國泰人壽表示，有別於投資型壽險收取的保險成本會隨著保戶年齡增加而提高，「超飛揚」身故保證費用率則是以投保年齡計算，等同投保時即固定費用率，且愈早投保享愈低的身故保證費用率。以30歲女性為例，每月身故保證費用率0.006%，如果保價100萬元（假設無配息停泊標的價值），當月身故保證費用僅60元，長期下來有機會能累積更多資產，鼓勵民眾盡早進行規劃。

不僅如此，「超飛揚」採前收方式收取保費費用，若保費達新臺幣100萬元（或3萬美元）以上之保戶，即可享有0.3%的保費費用率折減，讓高資產保戶可以投入更多金額參與市場，累積退休資產更快速。

國泰人壽提醒，購買投資型保單的保戶仍需自負投資盈虧，受託投資機構／基金經理公司以往之經理績效不保證投資標的之最低投資收益，保戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。