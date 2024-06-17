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吳東亮建言賴總統：盼發展和監理並重的金融政策

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮。本報資料照片

工商協進會理事長今日率理監事一行30多人今日上午前往總統府晉見總統賴清德，由於吳東亮也是台新金控董事長，因此相關的金融建言也受矚目，與會人士轉述，吳東亮建議，若監管單位可採取監理與發展並重的策略，傾聽業界的聲音，如從寬解釋法令或甚至修改法令，將有營造有利於金融業發展的環境，鼓勵金融業壯大規模，助金融業成為另外一座護國群山。

與會人士指出，賴總統對於此建議相當的重視，另據了解，今天出席的工商協進會的重量級人物，還包括黃茂雄、蔡明忠、徐旭東、黃清苑、潘思亮、蔡裕慶、張宏嘉等人，其中蔡明忠、徐旭東也是金融圈大老，也高度重視國內金融政策的發展。此外，金管會主委彭金隆上任的時候也提出了「監理跟發展並重」的政策方向，後續如何執行也受到金融圈高度矚目。

吳東亮除了強調實現台灣成為 AI人工智慧島目標，以及穩定供電的重要性之外，金融建言也是一大重點。他所提出的建言，主要指十幾年來，產值占台灣GDP比重，始終維持在6%上下，沒有顯著成長，鄰近的新加坡，十幾年來金融業的產值都在13%上下，超過台灣的2倍，而且有3家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。台灣若能拿新加坡當標竿，訂定金融發展路徑，才能打造金融業更好的國際競爭力，和客戶一起打國際盃。

台新金控 吳東亮 金融業

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