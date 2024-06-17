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第一金投信、QRAFT 聯名發布金融訊號 美股指標多頭、台股續偏正向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每周金融市場風險情緒訊號(資料來源：第一金投信、QRAFT金融科技)
每周金融市場風險情緒訊號(資料來源：第一金投信、QRAFT金融科技)

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)聯名發布每周金融風險情緒訊號，這是雙方於3月啟動AI驅動金融投資技術開發合作後，正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。第一金投信指出，雙方合作編製的風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位為0%，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向；台股現金水位為2%，亦為多頭市場看法，多數指標偏向正向。

美國上周主要指數漲跌互見， 道瓊指數小跌，標普500與那斯達克指數皆上揚，Nvidia上周進行股票分割後，延續趨勢，周漲幅超過9.48%，引領AI及半導體相關個股持續強勢。此外，FOMC會議，如市場預期維持利率不變，最新利率點陣圖顯示，今年內將只降息一次。第一金投信指出，FOMC會議前所公布CPI、PPI數據低於預期，強化市場對於通膨持續放緩的信心，初領失業金人數上升至24.2萬人，創九個月新高，高利率與信貸風險，對企業營運帶來壓力，反應降息的機會可能不遠。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響美股訊號變動主要特徵因子為，標普500指數波動率持續保持在低位，儘管地緣政治仍有波動，經濟數據略顯疲軟，VIX指數暫不受影響，市場維持平穩市況。此外，短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致，投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。

台灣市場顯示，上周為蘋果WWDC開發者大會登場，持續帶動蘋果供應鏈、半導體及AI供應鏈等相關個股大漲，推升台股多頭氣勢，此外，台灣央行利率決策也沒有意外，6月會議並未升息，但意外調升新台幣存款準備率0.25個百分點，採取回收市場資金策略，以減緩信用市資金流向不動產市場，主要在引導不動產市場良性發展。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，期貨及選擇權市場變動，台指期貨交易量上周明顯增加，反映市場活躍及投資者的正面預期；台指買權選擇權交易量及未平倉合約明顯增加，代表積極投資人對表明投資者正在積極押注市場進一步上漲，市場風險情緒訊號建議微幅降低現金比重因應；與台指關聯度高的費城半導體指數動能強勁，為半導體相關個股帶來正面影響。此外，股市強勁表現，反映台灣經濟穩定與後市成長潛力，對市場風險情緒貢獻維持正向看法。

總體而言，第一金投信指出，預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢，從AI市場風險情緒訊號觀察，並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置；台股隨全球AI投資熱潮，不過，仍宜留意指數處於歷史高點，AI市場風險情緒訊號顯示，維持低度現金水位，台股市場續偏多頭，未見趨勢改變及重大潛在風險訊號。

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