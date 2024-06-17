新台幣午盤貶1.5分 暫收32.365元

6月7日才剛謝幕的京城銀股東會，大股東蔡天贊家族及持股逾7%的董事長戴誠志能否順利將京城銀風光出嫁，漂亮轉身。金融業高層認為，價格、併購方式及買家到底如何看待京城銀這家銀行，這三大要素相互牽動，也是出售案成敗的關鍵。

2024-06-17 08:30