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新台幣午盤貶1.5分 暫收32.365元

中央社／ 台北17日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.365元，貶1.5分，成交金額4.89億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.370元，早盤最高32.360 元、最低32.390元。

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