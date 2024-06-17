獨家／新新併先訂婚 台新金將參認新壽私募
據知情人士透露，台新與新光的結親，將有新一步進展，新光金旗下新光人壽將辦理私募增資，對此，台新金方面擬參認新壽的增資，可說是「新新併」向前推進的重要進展。
新光金股東會在上周五通過新光金的增資提案，將以不超過40億股為上限，對外辦理增資，其中，特別股將以不超過15億股為限；不過這次台新金將先參與的增資案，並非先對新光金，而是直接透過私募的方式來增資新壽。
台新金以私募方式參認新壽的現增，可說中信金併購新光金的可能性已幾乎快降為零，因為這等於台新金和新光金兩家，雖然沒有結婚，但已形同「訂婚」，而且進度又大步向前。
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