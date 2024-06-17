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證交所走入桃園嘻哈演唱會 提醒年輕人小心投資詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「證派外送」的防詐特派員在桃園藝文廣場進行快閃活動，向民眾發送反詐甜點磁鐵贈禮。(臺灣證券交易所/提供)
「證派外送」的防詐特派員在桃園藝文廣場進行快閃活動，向民眾發送反詐甜點磁鐵贈禮。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇！繼5月19日於高雄流行音樂中心音浪塔外廣場的饒舌演唱會現場活動提醒民眾防範投資詐騙觀念後，證交所6月16日再次出擊，以仿線上點餐平台「證派外送」防詐騙網站為主軸，進行快閃活動。現場除發送新版甜點造型反詐磁鐵外，並有證派外送員Q版人型立牌等多樣創意反詐騙活動，提醒民眾小心投資詐騙。

證交所6月16日於桃園「校長兼撞鐘」的饒舌演唱會中，在現場除於開場前及散場時播放宣導反詐騙之廣播音檔，演唱會中並與台上主持人合作，於演唱會中由民眾上台競賽，以饒舌方式傳達對投資詐騙的心得。此外，證交所亦於現場設置攤位，除將「證派外送」活動首度帶入桃園，藉由外送員與民眾互動進行「甜點鑑賞屬性」測驗，測試民眾受騙指數過程中，提升民眾的防詐意識外，並贈送完成活動民眾療癒吸睛的新版反詐甜點磁鐵包，延續民眾的防詐體驗。此外，攤位上並設有證派外送員Q版人型立牌合影或穿上證派外送員造型裝備，拍照上傳臉書限動等多項有趣的體驗活動，現場有超過600位民眾參與活動。

證交所自去(2023)年7月發表新的企業識別(CIS)，象徵以嶄新的面貌與世人見面，重新塑造企業形象，對於各項業務的宣傳管道益發多元而創新，積極走入民眾生活圈。以反投資詐騙宣導的方式來說，證交所跳脫傳統宣導框架，今年以來，除別出心裁製作由花媽配音員獨特嗓音錄製防範申購詐騙廣播，於2月下旬及5月下旬至6月上旬於便利商店、大賣場及電台播放外，另於今年4月更推出仿線上點餐外送平台的「證派外送」反投資詐騙網站以及製作療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包等，5月19日亦結合嘻哈演唱會設攤與在地民眾互動，各方面都顯示作為資本市場領頭羊的證交所，持續以不同方式與投資人進行互動。

證交所表示，為了持續加強民眾「識詐」的觀念，證交所持續透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片及廣播廣告，此外也不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，未來仍將持續透過令人耳目一新的宣傳方式，期望透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙宣導，以提醒投資大眾，應審慎判斷各種投資訊息真實性，以提升自身反詐騙防禦能力。

臺灣證券交易所於6月16日桃園藝文廣場舉辦的「校長兼撞鐘」演唱會，設置攤位宣傳防範金融詐騙觀念。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所於6月16日桃園藝文廣場舉辦的「校長兼撞鐘」演唱會，設置攤位宣傳防範金融詐騙觀念。(臺灣證券交易所/提供)

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