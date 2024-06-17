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玉山證券「台股e指存」獨家推出技術存股服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山證券於日前全新改版「台股e指存」服務。玉山銀行／提供
玉山證券於日前全新改版「台股e指存」服務。玉山銀行／提供

台灣民眾對理財產品需求增加，玉山證券於日前全新改版「台股e指存」服務，獨創可依均線、KD指標、RSI指標自動存股，投資人可自由調整參數，以技術指標存股可彈性配置多樣化投資組合，打造個人化專屬存股策略。

本次全新改版「台股e指存」，全面更新操作介面，並提供日日存、週週存、均線存、KD存、RSI存5種存股功能。日日存為設定每月要在哪幾日進場存股；週週存則是設定每週要在第幾日進場存股；至於均線存、KD存、RSI存則是市場上的獨創服務，投資人可設定均線、KD、RSI指標的參數，待股價跌破均線或是指標數值來到相對低檔時，系統自動掛出買單，有機會讓投資人降低持股成本。此外，玉山證券也提供超過300檔標的供顧客約定，數量高於同業平均。

隨著投資人對多元資產配置的需求上升，除了更加彈性的進場方式，玉山證券考量投資人需求和易用性，除全面升級操作畫面增加使用流暢性，亦新增群組回測功能，投資人可套用不同的技術指標，一次性對多檔標的進行群組回測，透過此工具將輕鬆掌握投資組合在不同市況下的可能表現，進而完善自身存股投資策略，功能可謂相當全面。

玉山證券表示，近年致力於打造領先市場的e化數位服務，深耕數位服務的同時陸續榮獲2023年《數位時代》2023 FCA創新商務獎「最佳商業模式創新」銀獎、《今周刊》第17屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」第一名，另也同時榮獲「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳行銷創新獎」。本次台股e指存全新改版的技術存股功能已申請專利，未來也將繼續深化發展各項數位服務，朝以人為本的數位證券品牌邁進。

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