快訊

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

凱基投顧專業更勝外資 榮獲本地最佳券商共六項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基投顧董事長朱晏民(右三)、總經理鄭宗祺(左三)帶領團隊榮獲國際肯定，奪得《機構投資人》雜誌台灣本地最佳券商等六項大獎。(凱基投顧/提供)
凱基投顧董事長朱晏民(右三)、總經理鄭宗祺(左三)帶領團隊榮獲國際肯定，奪得《機構投資人》雜誌台灣本地最佳券商等六項大獎。(凱基投顧/提供)

國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）2024年度評比，凱基投顧不僅摘下台灣票選本地最佳券商，同時囊括五項最佳產業研究獎項，專業研究團隊傲視同業。該獎項是根據近2,000名代表超過700個專業投資機構的投資組合經理人，票選出亞太地區12個國家、地區的頂尖本地公司和分析師，凱基投顧連續兩年脫穎而出，顯示其專業分析及前瞻看法獲業界極高評價。

獲頒台灣最佳券商獎，凱基投顧董事長朱晏民表示，凱基以本土券商與跨國外資券商同台競爭，躋身該項殊榮再次顯示凱基證券強大的研究、銷售、企業訪問與交易綜合能力；凱基投顧將持續秉持金融專業及豐富經驗，提供國內外股市盤勢評論、產業分析、深入訪談等報告，成為投資人資產布局最信任的機構。

17項產業研究獎項當中，凱基投顧得獎居台灣所有內外資券商之冠，囊括五項最佳研究獎項，研究員總得獎數亦為國內券商最高，在全亞洲排第九。其中，分析師許家源（Tom Hsu）連續三年奪下台灣能源石化及原物料兩個領域最佳分析師殊榮；陳宣甫（Albert Chen）則連續二年奪下台灣生技醫療產業最佳分析師殊榮；梁姿嫺（Jennifer Liang）與姜兆剛（Jackson Chiang）也分別奪下台灣新能源與電信產業最佳分析師殊榮，研究團隊完整專業的前瞻分析，贏得客戶長久信賴。

此外，凱基投顧更以數位化方式提供投資人即時、專業及簡單易懂的金融資訊，例如在官方YouTube推出「凱基股股漲」節目，提供每日大盤解析、熱門個股追蹤與話題產業探討；針對喜歡收聽研究報告的開車或捷運族，推出以AI技術錄製的「KGI語音精華播報」；若是不夠時間閱讀完整研究報告的投資人，凱基投顧則提供「Takeaway重點摘要」，用精簡短篇的書面報告提供公司即時訊息，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，以落實開發金控集團「數位轉型與服務並重」的策略，善用AI及金融科技提升服務效率，強化服務溫度及信任度。

延伸閱讀

徐若瑄加入ZIPANG OPERA？2.5次元男團高喊哇愛哩

Sandra突自曝已婚兩年多！公開老公身分9月補辦婚宴

不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

美股休市 法人：台股聚焦AI概念股成為盤面主軸

相關新聞

獨家／新新併先訂婚 台新金將參認新壽私募

據知情人士透露，台新與新光的結親，將有新一步進展，新光金旗下新光人壽將辦理私募增資，對此，台新金方面擬參認新壽的增資，可...

第一金投信、QRAFT 聯名發布金融訊號 美股指標多頭、台股續偏正向

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)聯名發布每周金融風險情緒訊號，這是雙方於3...

證交所走入桃園嘻哈演唱會 提醒年輕人小心投資詐騙

臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇！繼5月19日於高雄流行音樂中心音浪塔外廣場的饒舌演唱會現場活動提醒民眾防...

商務卡風行 前三大消費項目出列

許多企業用來代墊公務款項的商務卡，在今年１月財政部國稅局宣布開放營利事業可刷卡繳納各類稅款後，也成了企業另類的繳稅工具，...

玉山證券「台股e指存」獨家推出技術存股服務

台灣民眾對理財產品需求增加，玉山證券於日前全新改版「台股e指存」服務，獨創可依均線、KD指標、RSI指標自動存股，投資人...

凱基投顧專業更勝外資 榮獲本地最佳券商共六項大獎

國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）2024年度評比，凱基投顧不僅摘下台灣票選本地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。