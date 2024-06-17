安聯投信：市場將對利率政策鈍化 轉向復甦中的基本面

安聯投信台股團隊表示，近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股上演驚驚漲格局；儘管市場對於剛開完的美國聯準會會議解讀不盡相同，但大體上對於降息預期的落差，其實市場已陸續反應。就方向上，聯準會放緩回收市場資金有利市場氣氛，市場開始對利率政策鈍化，進而逐步轉向復甦中的基本面。

安聯投信台股團隊表示，聯準會維持利率的緊縮逆風也逐漸淡去，在通膨降溫及成長延續之下，金髮女孩經濟有望繼續提供有利風險資產表現的環境。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機，不只是電子業在討論，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。其中，在AI應用逐漸百花齊放下，進一步落地後可望挹注並帶動產業成長規模。

安聯投信台股團隊表示，目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，此將有助於支持行情延續；除了AI題材，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長，在市場健康輪動下，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現；此外，原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括：AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中，電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。

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