PwC Taiwan設家事與高齡權益部門

PwC Taiwan成立家事與高齡權益部門，提供跨專業多元整合規劃與服務。資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，家事與高齡權益部門可滿足高齡者安居、財產規劃、家事議題與家族傳承等需求。

家事與高齡權益部門服務以安心、安全、安居為導向，規劃與服務內容包括幸福樂齡與尊嚴自主、財產保全、家族和諧、家事衝突緩解、危機處理、家族事業傳承、稅務管理。

普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師賴芳玉表示，高齡單身者可透過信託、意定監護契約及遺囑預立等規劃完善生活及醫療照顧與財產管理；結婚者，婚前透過婚姻契約及夫妻財產制規劃雙方財產，萬一離婚衍生財產、監護權等紛爭，除傳統訴訟和協議離婚，也可調解離婚。

資誠聯合會計師事務所家事與高齡權益服務主持會計師蔡晏潭指出，高齡者應優先保留足夠財富，可運用以房養老、安養信託、家庭福利信託及長照養生園區規劃等工具。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，為避免扶養時是家人、繼承時是外人，可運用聲請監護或輔助宣告、預立遺囑、信託等事先安排。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，家族企業可透過專業機構設計適合治理機制，以家族聚會和家族董事會強化交流，由可被信賴的會計師與律師協助溝通，適時導入心理專業、設計家族願景營等活動。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允表示，家族企業可建立家族辦公室協助管理財富與家族事務，透過閉鎖性公司、境內外信託確保長遠發展，同時制定與落實家族憲法傳承核心精神，因應ESG趨勢，也可規劃家族公益事業。

普華商務法律事務所合夥律師張家健指出，面臨地緣政治風險，可思考如何規劃海外居留與資產配置，輔以移民前後稅務規劃，提高資金運用能力。

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